Izbornik Vedran Martić odredio tko će igrati našu "drugu ploču"

Susretom između Marina Čilića i Alexa de Minaura danas u 16 sati počet će dvoboj između Hrvatske i Australije u sklopu prvog kola završnog turnira Davisova kupa. Sastav "prve ploče" na neki se način podrazumijevao, a sada znamo koga je naš izbornik Vedran Martić izabrao za "drugu ploču". Prednost je dobio igrač s više iskustva u Davisovu kupu a to je Borna Gojo (Nino Serdarušić je ipak debitant u sastavu).

Gojo će, dakle, na teren torinske dvorane nakon Čilića, no njegova suparnika zasad ne znamo. Izbornici odluku o tome mogu odgađati do sat vremena prije početka susreta, pa se Australac Lleyton Hewitt još nije izjasnio o tome. A u konkurenciji su John Millman (72. na ATP listi) i Alexei Popyrin (61.).

U trećem meču sučelit će se parovi, naš se zna, bit će to prva kombinacija svijeta Nikola Mektić i Mate Pavić, dok je kod Australaca siguran John Peers (13. na listi igrača parova), no njegov se partner ne zna, mogao bi to biti novopridošli ljevoruki Alex Bolt.

Marin Čilić ima najviše pobjeda za Hrvatsku u Davisovu kupu. Njegov je učinak 41-17 (samo u pojedinačnim dvobojima ima 31-11, po čemu je također rekorder). Drugi u tom poretku je Ivan Ljubičić s 36 pobjeda i 19 poraza, treći Goran Ivanišević s 33 pobjede i 11 poraza. Goran ukupno ima najviše pobjeda u Davisovu kupu (48-15), ali neke je (15-4) postigao za reprezentaciju bivše države.

Četvrti po broju pobjeda za Hrvatsku je Mario Ančić (21-13), peti Ivo Karlović (13-14), šesto mjesto dijele Ivan Dodig (11-15) i Saša Hiršzon (11-12), osmi je Borna Ćorić (10-8) itd. Sljedećih dana Čiliću se pruža prilika da podeblja svoje vodstvo, Mektiću (4-3) i Goji (1-2) da povećaju broj svojih pobjeda, a Paviću (0-7) i Serdarušiću (0-0) da stignu do prvih pobjeda.

Hrvatska će u nedjelju u 10 sati za suparnika imati reprezentaciju Mađarske, a sve dvoboje Davisova kupa prenosit će izravno HTV 2.