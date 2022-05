Izbornik Srbije: Ćiro je nekad previše vulgaran, ali je vrlo simpatičan i šarmatan

Novinar Nebojša Petrović autor je romansirane biografije jednoga od najvećih srbijanskih nogometaša, današnjeg izbornika reprezentacije Srbije, Dragana Stojkovića Piksija. U knjizi pod nazivom 'Piksi – sve za deset' Stojković se, među ostalim, prisjeća doživljaja s nekim od najvažnijih aktera hrvatskog nogometa.

Izbornik Srbije među ostalim progovara o legendarnom Ćiri Blaževiću s kojim je tijekom vojničkih dana u Prištini imao izuzetno korektan odnos.

- Ćiro je vrlo simpatičan tip. Strahovito šarmantan, karizmatičan. Zaludio je cijelu Prištinu, gledali su u njega kao u boga. Još s onim bijelim šalom oko vrata, imao si dojam da je upravo sišao s Marsa. Izuzetno inteligentan, ponekad previše vulgaran, ali to je bio njegov stil. Kada bi netko drugi tako psovao, zvučalo bi degutantno. Ali Ćiro je bio original i ljudi ga voljeli slušati. Pokušavao je na sve moguće načine uvjeriti me da prijeđem u Dinamo. Čak je imao neku vezu u Nišu, nekog direktora Pošte Novakovića, koji je radio za Dinamo. Dolazili su kod moje majke, obećavali kule i gradove. Svega je bilo. Priština mi je ostala u lijepoj uspomeni. I zbog vojske i zbog debija u dresu Crvene zvezde – ispričao je Stojković.

Biranim riječima govori o legendarnom asu Hajduka i svom suigraču iz reprezentacije Jugoslavije, Zlatku Vujoviću.

- Ivica Osim je fantastično je izbalansirao momčad, jer nije dobro kada imaš desetoricu znalaca na terenu. Prozivali su ga zbog forsiranja nekih igrača, ali znao je što radi. Svatko od tih igrača imao je svoju ulogu. Najbolji primjer je Zlatko Vujović, momak koji je bio često osporavan. Ja tvrdim da je Zlatko jedan od rijetkih nogometaša iz tog vremena koji bi i danas imao mjesta u bilo kojemu klubu u svetu. Prototip modernog napadača. Imao je brzinu, osjećaj za gol, stalno je bio na rubu ofsajda, vrlo težak za čuvanje, agilan i pokretan, radio je prodore po oba krila, često mijenjao stranu i zbunjivao protivnika. Ljudi sa strane imaju pogrešan dojam, samo mi igrači znamo koliko je Zlatko bio važan kotačić u momčadi. Kada takvog igrača imate u špici, onda je i vama iz veznog reda znatno lakši posao. Svjesni ste da uvijek imate rješenje u kontranapadu kad se trebate osloboditi lopte ili promijeniti stranu. Gurnete je naprijed i znate da će je Zlatko sigurno stići i napraviti problem protivniku. Pogledajte televizijske špice u kojima se vrte najvažniji golovi u povijesti jugoslavenskog nogometa. Tu ćete vidjeti gol Ljube Radanovića u Splitu protiv Bugarske i moj gol u Veroni protiv Španjolske. Što mislite tko je namjestio te golove?

>> Reprezentativci Jugoslavije ispred Jugoslavenske ambasade u Washingtonu 1984. godine: Ivković, Miljuš, Gračan, Baždarević, Baljić, Stojković, Mrkela, Čapljić, Katanec

Foto: Privatni album

Tijekom vojničkih dana u Prištini, Piksi je najviše vremena provodio s poznatim pjevačem Alenom Slavicom, koji je autoru knjige Nebojši Petroviću ispričao gomilu anegdota iz kasarne Maršal Tito.

- Piksi i ja smo 13 mjeseci spavali krevet do kreveta. Sve smo prolazili s lakoćom, kroz humor i zajebanciju. Nikada neću zaboraviti atletsko natjecanje u Prizrenu, na kojem smo obojica sudjelovali u utrci na 100 metara. Moram se pohvaliti da je bio sporiji od mene, ostavio sam ga metar u cilju. Druženje se, naravno, nastavilo i poslije vojske. Spavao sam pet-šest puta kod njega u Beogradu. To je bilo sredinom osamdesetih, kada sam zaista uživao veliku popularnost na prostoru cijele Jugoslavije. Ali kad sam vidio koliko je on popularan kao kapetan Crvene zvezde, rekao sam mu da takav status ni Rod Stewart nije imao na vrhuncu slave. Piksi je u stanu imao video-rekorder i jednog dana mi je šest puta puštao snimku na VHS kazeti s utakmice na kojoj je odigrao dupli pas s Diegom Maradonom. Znate li šta mi je rekao? Kaže: 'Alene, ovo ti je isti osjećaj kao da plešeš na sceni sa Michaelom Jacksonom!'. - evocirao je uspomene karlovački pjevač koji danas živi s obitelji u Americi, ali redovno prati informacije o pothvatima svoga prijatelja iz vojske.

- Jako mi je drago što je reprezentaciju Srbije odveo na Svjetsko prvenstvo u Katar. Znam koliko je dobar u svom poslu, ne miri se s prosjekom i uvijek želi biti najbolji. Takav je bio u vojsci, tijekom igračke karijere, a takav je i sada. Želim mu svu sreću ovoga svijeta jer zaslužuje biti na vrhu – poručio je pjevač čiji bezvremenski hit 'Dao sam ti dušu, srce sam ti dao' svojedobno bio prodan u platinastoj nakladi.

>> Pogledajte i emotivan Ćirin govor