Izbornik otkrio zašto nije igrao ključni igrač Hrvatske: Izbacili smo frustracije zbog ozljeda i poraza

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug Svjetskog prvenstva očekivanom pobjedom protiv Zelenortski Otoka sa 44-24 (24-11). Hrvatska je osvojila bodove koji su i prije susreta praktički bili upisani. Odabranici izbornika Dagura Sigurdssona slavili su s uvjerljivih +20 nastavivši lov za četvrtfinale.

Do kraja drugog kruga hrvatskim rukometašima preostaju još dvije utakmice, protiv Islanda u petak, te protiv Slovenije u nedjelju. Zelenortski Otoci su se držali tek prvih pet minuta do rezultata 3-3. Hrvatska je tada napravila 3-0, u 13. minuti smo imali 11-6, da bi se naš suparnik približio na 11-8. Međutim, Hrvatska je odgovorila serijom 8-0 za velikih 19-8. Do poluvremena je hrvatska prednost narasla na 13 razlike (24-11). U nastavku susreta hrvatski rukometaši su nastavili s dominacijom do konačnih 44-24.

- Hvala Zelenortskim Otocima i želim im sve najbolje u ostalim utakmicama. Zadovoljan sam našom koncentracijom, ozbiljno smo shvatili utakmicu. Dobro je što smo mogli rotirati igrače, uvesti svježe. Nakon frustracija s ozljedama Cindrića i Duvnjaka i poraza od Egipta, dobro je opet dobiti dobar osjećaj. Hvala navijačima na podršci - rekao je Sigurdsson pa nastavio:

- Današnja utakmica je bila izazovna, imaju jako dobre šutere. Napravili su previše grešaka zbog kojih smo profitirali. Nakon 15 minuta smo imali kontrolu nad utakmicom. Pokušali smo rotirati i osigurati da su svi u ritmu.

- Ne treba vam ekspert s Islanda da vidite da su trenutno jaki. Imaju dobru obranu i dobrog golmana, jako su brzi, trče kontre. U napadu imaju igrače koji mogu na individualnu kvalitetu donijeti golove. Moramo biti dobri u svim segmentima igre i ostati disciplinirani. Zašto Martinović nije igrao? Imamo tri igrača na desnom vanjskom, teško je svima dati minute. Bilo je dobro dati Klarici minute i uvesti ga u ritam. To nam daje još jednu opciju za tu poziciju. Imamo i tu mogućnost da Martinović igra u sredini. On je dosad igrao najviše minuta od njih trojice pa je ovo bila dobra prilika da ga odmorim - izjavio je naš izbornik.