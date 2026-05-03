Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Spektakl godine u Riju: Shakira oduševila milijune, a tragedija iza pozornice šokirala javnost
Kolumbijska pop zvijezda Shakira je održala besplatan koncert za oko dva milijuna ljudi u Rio de Janeiro u subotu navečer na legendarnoj brazilskoj plaži Copacabana, kazali su gradski dužnosnici.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
"Nikada neću zaboraviti ovaj nastup", rekla je Shakira na kraju koncerta koji je trajao nešto manje od dva i po sata i koji je promoviran kao najveći nastup u njenoj karijeri.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Procjenjuje se da je broj ljudi u publici iznosio dva milijuna. Izvela je neke od svojih najvećih uspješnica poput "Waka Waka" i "Whenever, Wherever".
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Obožavatelji su također mogli čuti pjesme kao što su "Hips Don't Lie", "La Tortura" i "She Wolf".
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Koncert je dio niza koncerata "Todo Mundo no Rio" kojim grad nastoji dovesti međunarodne zvijezde u priobalnu metropolu.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Shakira je uoči događaja naglašavala svoju blisku povezanost s Brazilom.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
"Kad bi planet Zemlja imao oltar, to bi bila plaža Copacabana", kazala je za brazilsku televiziju, opisavši plažu kao "san" i "čarobno mjesto".
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Pozornica je radi nastupa proširena na oko 1500 četvornih metara, što ju je učinilo većom nego na ranijim koncertima na istom mjestu.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Međutim, pripreme su zasjenjene smrtonosnom nesrećom u kojoj je radnik zaglavio između dviju podiznih platforma tijekom postavljanja pozornice te kasnije preminuo u bolnici.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Niz koncerata je postao trajna atrakcija u gradu. Prošle godine je američka pop zvijezda Lady Gaga oborila rekord kada je jednom koncertu na istoj lokaciji privukla oko 2,5 milijuna posjetitelja.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Ne propustite
SUKOB SAVEZNIKA
Trump zaoštrio odnose s Vatikanom, Rubio kreće u misiju smirivanja
HND dodijelio novinarske nagrade
Morana Kasapović novinarka godine, nagrade i Lauri Šiprak, Barbari Matejčić, Ladi Novak Starčević...
Uživo
HAJDUK - VARAŽDIN
UŽIVO Povijesni trenutak na utakmici Hajduka i Varaždina, ovo je nezabilježeno (0:0)
Video sadržaj
DRUKČIJI PUT
Nevjerojatna promjena u samo osam mjeseci: Izgubila je 24 kg zahvaljujući jednostavnoj navici koju svi podcjenjujemo
1
/
Molimo vas pričekajte...