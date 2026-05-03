FOTO Spektakl godine u Riju: Shakira oduševila milijune, a tragedija iza pozornice šokirala javnost

Kolumbijska pop zvijezda Shakira je održala besplatan koncert za oko dva milijuna ljudi u Rio de Janeiro u subotu navečer na legendarnoj brazilskoj plaži Copacabana, kazali su gradski dužnosnici.
Foto: REUTERS
"Nikada neću zaboraviti ovaj nastup", rekla je Shakira na kraju koncerta koji je trajao nešto manje od dva i po sata i koji je promoviran kao najveći nastup u njenoj karijeri.
Procjenjuje se da je broj ljudi u publici iznosio dva milijuna. Izvela je neke od svojih najvećih uspješnica poput "Waka Waka" i "Whenever, Wherever".
Obožavatelji su također mogli čuti pjesme kao što su "Hips Don't Lie", "La Tortura" i "She Wolf".
Koncert je dio niza koncerata "Todo Mundo no Rio" kojim grad nastoji dovesti međunarodne zvijezde u priobalnu metropolu.
Shakira je uoči događaja naglašavala svoju blisku povezanost s Brazilom.
"Kad bi planet Zemlja imao oltar, to bi bila plaža Copacabana", kazala je za brazilsku televiziju, opisavši plažu kao "san" i "čarobno mjesto".
Pozornica je radi nastupa proširena na oko 1500 četvornih metara, što ju je učinilo većom nego na ranijim koncertima na istom mjestu.
Međutim, pripreme su zasjenjene smrtonosnom nesrećom u kojoj je radnik zaglavio između dviju podiznih platforma tijekom postavljanja pozornice te kasnije preminuo u bolnici.
Niz koncerata je postao trajna atrakcija u gradu. Prošle godine je američka pop zvijezda Lady Gaga oborila rekord kada je jednom koncertu na istoj lokaciji privukla oko 2,5 milijuna posjetitelja.
