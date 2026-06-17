Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Vatreni se odlično držali, ali turnir otvaraju porazom protiv Engleske
Je li Hrvatska teško oštećena protiv Engleske?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRUŠTVENE MREŽE GORE

'Hrvatska je večeras pokradena i to pred milijardama ljudi! Na drugoj strani ovo ne bi napravili'

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.06.2026.
u 23:34

Pojavile su se nove fotografije, i dalje nismo uvjereni da Livaković barem dijelom kopačke nije bio na liniji, a društvene mreže gore zbog odluke suca Turpina

Engleska je povela protiv Hrvatske preko Kanea, ali tek iz ponovljenog kaznenog udaraca, nakon što je VAR sudac, Francuz Jerome Brisard, intervenirao i presudio da je Dominik Livaković izašao s gola kod obrane prvog udarca. Pojavile su se nove fotografije, i dalje nismo uvjereni da Livaković barem dijelom kopačke nije bio na liniji, a društvene mreže gore zbog odluke suca Turpina.

"Hrvatska je pokradena i to pred milijardama ljudi", "Da je obranio i idućeg, i tog bi poništio", "Ovo je tolika sramota, na drugoj strani ne bi ponavljali", "VAR kao da je samo čekao, našli bi drugi razlog za poništiti gol da nisu ovo", samo su neki od stotine komentara na internetu. 

"Kakva glupost, ako je ovo poanta VAR-a, onda ga ugasite", "Sudac od početka navlači za Engleze", "Ovo je sramota, malene uvijek pokradu", ostali su komentari ljutitih navijača. 

Slavlje nakon gola za 1:1
Ključne riječi
Engleska hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
DO
DonMaksa
23:44 17.06.2026.

Gol je ponisten zbog preranog ulaska defanzivca…

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!