'Hrvatska je večeras pokradena i to pred milijardama ljudi! Na drugoj strani ovo ne bi napravili'

Engleska je povela protiv Hrvatske preko Kanea, ali tek iz ponovljenog kaznenog udaraca, nakon što je VAR sudac, Francuz Jerome Brisard, intervenirao i presudio da je Dominik Livaković izašao s gola kod obrane prvog udarca. Pojavile su se nove fotografije, i dalje nismo uvjereni da Livaković barem dijelom kopačke nije bio na liniji, a društvene mreže gore zbog odluke suca Turpina.

"Hrvatska je pokradena i to pred milijardama ljudi", "Da je obranio i idućeg, i tog bi poništio", "Ovo je tolika sramota, na drugoj strani ne bi ponavljali", "VAR kao da je samo čekao, našli bi drugi razlog za poništiti gol da nisu ovo", samo su neki od stotine komentara na internetu.

"Kakva glupost, ako je ovo poanta VAR-a, onda ga ugasite", "Sudac od početka navlači za Engleze", "Ovo je sramota, malene uvijek pokradu", ostali su komentari ljutitih navijača.