Ivan Rakitić se pohvalio novom ulogom, evo što proslavljeni as vatrenih sada radi

Ivan Rakitić, nekadašnji hrvatski reprezentativac i osvajač Lige prvaka, ne gubi vrijeme nakon završetka impresivne igračke karijere. Svoju budućnost vidi u upravljačkim strukturama nogometa, a prvi koraci koje poduzima potvrđuju ozbiljnost njegovih namjera. Nedavno je boravio u sjedištu Uefe u Nyonu, gdje je započeo svoje sudjelovanje u prestižnom programu UEFA Executive Master for International Players (MIP), osmišljenom da bivše vrhunske sportaše pripremi za vodeće uloge u nogometnoj administraciji i menadžmentu. Ovaj program smatra se ključnim za transformaciju igračkog iskustva u menadžerske vještine potrebne za vođenje klubova i saveza.

Program traje 20 mjeseci i sastoji se od osam jednotjednih sesija koje se održavaju u ključnim europskim gradovima poput Pariza, Londona i Madrida, pa čak i izvan Europe, kako bi polaznici stekli globalnu perspektivu. Cilj je premostiti jaz između tehničkih vještina stečenih na terenu i administrativnog znanja nužnog za vođenje složenih nogometnih organizacija. Predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, naglasio je važnost ovakvih inicijativa: "Nogomet treba vaš uvid, vaše vodstvo i vašu strast. Ostajući uključeni i akademski rastući, možete pomoći u oblikovanju njegove budućnosti."

Rakitić se našao u uistinu probranom društvu. Šesta generacija polaznika ovog programa uključuje neka od najvećih imena svjetskog nogometa. Uz njega, znanja će stjecati i kapetan Danske Simon Kjær, belgijski rekorder po broju nastupa Jan Vertonghen, bivši francuski reprezentativac Morgan Schneiderlin, proslavljeni turski sudac Cüneyt Çakır te talijanska nogometna ikona Sara Gama. Giorgio Marchetti, zamjenik glavnog tajnika Uefe, poručio je novoj generaciji: "Nogomet prolazi kroz tranziciju i potrebni su mu lideri koji ga razumiju iznutra."

No, edukacija nije jedino čime se Rakitić bavi. Osim što je ambasador španjolske La Lige i pomoćnik sportskog direktora u Hajduku, nedavno je preuzeo i novu, iznimno časnu funkciju. Postao je član odbora UEFA Foundationa, zaklade koja podupire humanitarne projekte diljem svijeta koristeći snagu nogometa. "Zahvalan sam što sam dio tako značajnog projekta uz sjajne ljude. Hvala Zakladi i predsjedniku Čeferinu na povjerenju. Nogomet ima moć promijeniti živote", poručio je Rakitić, jasno pokazujući da svoju budućnost gradi na više razina, kombinirajući obrazovanje s konkretnim djelovanjem u vrhu europskog nogometa.