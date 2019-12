Ispovijest tada naivnog Engleza: Da, mislio sam da je Prosinečki smeće

Gary O'Neil (36), engleski profesionalni nogometaš koji je posljednji angažman imao u Bolton Wanderersima, prisjetio se starih dana i početaka svoje karijere uz Roberta Prosinečkog.

O'Neil je imao 18 godina kada je legendarni hrvatski reprezentativac u ljeto 2001. godine stigao na Fratton Park, ali je vrlo naivno na prvu pomislio kako je Žuti propao jer se ne događa svakodnevno da nekadašnji igrač Barcelone i Reala završava u Portsmouthu.

- Bilo je to preludo kada smo čuli da dolazi u klub. Ali istina je da sam na prvu pomislio da je smeće. Pa taj ne može trčati. Kako će on uopće igrati za nas, upitao sam se - otkrio je O'Neil, pa priznao da je uslijedilo veliko iznenađenje:

- A onda je Prosinečki izašao na travnjak i uzeo loptu. Kada sam vidio što čini s njom, samo sam uzviknuo ime Božje i shvatio da ispred mene stoji genij. Što je on s tom loptom izvodio, ma nitko mu je nije mogao oduzeti - prisjetio se O'Neil kako se Žuti poigravao sa suigračima i 'slao ih po ćevape'.

- Vukao bi loptu ispod noge, a zatim bi čitava momčad počela skakutati misleći da će pucati. Redom bi nas sve nasamario i samo bi tako nastavio vući tu loptu - kazao je u ponedjeljak u razgovoru za talkSPORT.

Ali priča ide dalje.

- Prosinečki je vjerojatno bio najbolji igrač uz kojega sam nastupao, pa i unatoč tome što više nije bio niti približno dobar kao u vremena dok je bio na vrhuncu karijere.

I bilo je nezaboravno, briljantno. Tako mlad sam dobio priliku tako puno od njega naučiti.

Dobro, jedino nisam od njega pokupio naviku da zapalim cigaretu usred poluvremena - prisjetio se poroka Žutog, te priznao sljedeće:

- Bio je baš krasan čovjek, znao je engleski jezik, ali nije baš bio ljubazan prema nama jer je mislio da smo užasni. Pazite. Taj čovjek nije mogao trčati. Doslovno nije mogao trčati. Vukao se tako da sam ponekad imao osjećaj kao da s ocem igram nogomet.

A onda je protiv Barnsleyja zabio hat-trick (veljača 2002. godine), pa po završetku utakmice bacio kopačke i sve nas pogledao s gađenjem. Zabio je hat-trick, a mi nismo bili u stanju pobijediti (završilo je 4:4). Baš bi nas znao 'ubiti' pogledom i zatim bi otišao zapaliti cigaretu - dometnuo je O'Neil i zaključio

- Prosinečki? Vukao se, trenirao je tempom kojim se njemu treniralo, popušio bi nekoliko cigareta samo na poluvremenu, ali baš sve što je činio s loptom je oduzimalo dah. Genij! Legenda!

Dio tog razgovora možete pogledati ovdje:

“Prosinečki was unbelievable!” 🔥



“He would smoke his way through a couple of cigarettes during half time.”



“He couldn’t run. It was like playing football with your dad at times.” 🤣



Funny from @GazONeil about playing with Robert Prosinečki at #Pompey 😂 pic.twitter.com/eNM45M5uR5