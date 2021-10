Iskreni intervju Blanke Vlašić: Saru Kolak na avion u Tokio nitko ne prati. Vidim problem u tome!

Blanka Vlašić, jedna od najboljih hrvatskih atletičarki svih vremena, dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis, vlasnica drugog rezultata svih vremena, polako se vraća sportu. Nedavno je izabrana u Sportsku komisiju Europskih olimpijskih odbora (European Olympic Committees), a i kandidirat će se za mjesto predsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora. Kaže da je u sportu otkako zna za sebe, pa je to logičan nastavak. Doduše, nakon njezina preobraćenja mnogi su mislili da više neće biti u sportu, no to se, srećom, nije dogodilo.