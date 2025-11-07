Insajder tvrdi: Bjelica je dobio službenu ponudu iz Poljske

Hrvatski stručnjak Nenad Bjelica bez posla je još otkako je krajem 2024. dobio otkaz u Dinamu. Od tada ga se povezivalo s turskim Kayserisporom, Ferencvarošem, Austrijom iz Klagenfurta, poljskom reprezentacijom i varšavskom Legijom, no 54-godišnjak je još uvijek bez posla.
Pisalo se prošlog tjedna kako se u Legiji ponovno probudio interes za njegovim zaposlenjem nakon što je klub otpustio trenera Edwarda Iordanescua, a talijnaski insajder Lorenzo Lepore sada tvrdi kako je Bjelica dobio i službenu ponudu za preuzimanje 15-erostrukog prvaka Poljske.
Nenad #Bjelica was offered directly to #Fiorentina president Rocco #Commisso three days ago and was considered among three other candidates. In the end, the club decided to go with Vanoli.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) November 6, 2025
Legia Warsaw are now the leading contenders to appoint Bjelica, having already submitted… https://t.co/NLJyO7Bi5c pic.twitter.com/cJ08CdocCW
Bjelica je u Poljskoj već vodio Lech iz Poznana (2016.-2018.) te je ostavio jako dobar dojam i danas ga se poštuje u poljskom nogometu. Spominjalo ga se i kao kandidata za klupu talijanske Fiorentine, no klub iz Firence ipak se odlučio za Paola Vanolija.
Bjelica je trenersku karijeru započeo u Austriji gdje je završio i igračku. Dosad je vodio Lustenau, Wolfsberger, Austriju iz Beča, Speziju, Lech Poznan, Dinamo, Osijek, Trabzonspor i Union Berlin