Insajder tvrdi: Bjelica je dobio službenu ponudu iz Poljske

Hrvatski stručnjak Nenad Bjelica bez posla je još otkako je krajem 2024. dobio otkaz u Dinamu. Od tada ga se povezivalo s turskim Kayserisporom, Ferencvarošem, Austrijom iz Klagenfurta, poljskom reprezentacijom i varšavskom Legijom, no 54-godišnjak je još uvijek bez posla.

Pisalo se prošlog tjedna kako se u Legiji ponovno probudio interes za njegovim zaposlenjem nakon što je klub otpustio trenera Edwarda Iordanescua, a talijnaski insajder Lorenzo Lepore sada tvrdi kako je Bjelica dobio i službenu ponudu za preuzimanje 15-erostrukog prvaka Poljske.

Nenad #Bjelica was offered directly to #Fiorentina president Rocco #Commisso three days ago and was considered among three other candidates. In the end, the club decided to go with Vanoli.



Legia Warsaw are now the leading contenders to appoint Bjelica, having already submitted… https://t.co/NLJyO7Bi5c pic.twitter.com/cJ08CdocCW — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) November 6, 2025

Bjelica je u Poljskoj već vodio Lech iz Poznana (2016.-2018.) te je ostavio jako dobar dojam i danas ga se poštuje u poljskom nogometu. Spominjalo ga se i kao kandidata za klupu talijanske Fiorentine, no klub iz Firence ipak se odlučio za Paola Vanolija.

Bjelica je trenersku karijeru započeo u Austriji gdje je završio i igračku. Dosad je vodio Lustenau, Wolfsberger, Austriju iz Beča, Speziju, Lech Poznan, Dinamo, Osijek, Trabzonspor i Union Berlin