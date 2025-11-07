Naši Portali
DOGOVOR JE BLIZU

Insajder tvrdi: Bjelica je dobio službenu ponudu iz Poljske

Zagreb: Nenad Bjelica najavio utakmicu između Dinama i Rijeke
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.11.2025.
u 13:01

Spominjalo ga se i kao kandidata za klupu talijanske Fiorentine, no klub iz Firence ipak se odlučio za Paola Vanolija

Hrvatski stručnjak Nenad Bjelica bez posla je još otkako je krajem 2024. dobio otkaz u Dinamu. Od tada ga se povezivalo s turskim Kayserisporom, Ferencvarošem, Austrijom iz Klagenfurta, poljskom reprezentacijom i varšavskom Legijom, no 54-godišnjak je još uvijek bez posla. 

Pisalo se prošlog tjedna kako se u Legiji ponovno probudio interes za njegovim zaposlenjem nakon što je klub otpustio trenera Edwarda Iordanescua, a talijnaski insajder Lorenzo Lepore sada tvrdi kako je Bjelica dobio i službenu ponudu za preuzimanje 15-erostrukog prvaka Poljske.

Bjelica je u Poljskoj već vodio Lech iz Poznana (2016.-2018.) te je ostavio jako dobar dojam i danas ga se poštuje u poljskom nogometu. Spominjalo ga se i kao kandidata za klupu talijanske Fiorentine, no klub iz Firence ipak se odlučio za Paola Vanolija.

Bjelica je trenersku karijeru započeo u Austriji gdje je završio i igračku. Dosad je vodio Lustenau, Wolfsberger, Austriju iz Beča, Speziju, Lech Poznan, Dinamo, Osijek, Trabzonspor i Union Berlin

