Indiana deklasirala Cleveland: Jamesu razbijena arkada, 10 koševa Bogdanovića

Hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović postigao je 10 koševa (šut za dva 2-5, trica 2-7) uz četiri skoka i jednu asistenciju za 27 minuta provedenih na terenu u 121-87 pobjedi Indiana Pacersa protiv Cleveland Cavaliersa u šestoj utakmici prvog kruga doigravanja NBA lige kojom su Pacersi izjednačili omjer u pobjedama na 3-3 pa će o putniku u drugi krug odlučivati sedma utakmica u Clevelandu u nedjelju.

Pacerse je do pobjede kojom su zadržali izglede za prolazak predvodio Victor Oladipo sa 28 koševa, 13 skokova i 10 asistencija, dok je LeBron James sa 22 poena bio najefikasniji kod Cavsa za koje je Ante Toni Žižić odigrao četiri minute i postigao dva poena (šut za dva 1-1).

Domaći su se odvojili na značajniju razliku krajem prvog poluvremena, a u trećoj četvrtini su uspjeli pobjeći i na 20 koševa prednosti tako da je četvrta četvrtina bila tek formalnost. Do pobjede su Pacersi stigli i zahvaljujući žestokoj igri u obrani, Jamesu je prilikom jednog ulaska pod obruč domaćih razbijena i arkada u sudaru s Thaddeusom Youngom, dok je Kevin Love priliko jedne borbe za loptu dobio jak udarac laktom u glavu od Mylesa Turnera.

Pobjednik dvoboja između Cavsa i Pacersa u drugom će krugu doigravanja igrati protiv prvih nositelja Istočne konferencije Toronto Raptorsa koji su izbacili Washington Wizardse sa 4-2 u pobjedama. U šestoj utakmici igranoj u petak u Washingtonu Toronto je slavio sa 102-92. Nakon što su u svih pet prvih utakmica u seriji slavili domaći, Raptorsi su do odlučujuće četvrte pobjede stigli na gostujućem parketu i to preokretom u četvrtoj četvrtini. Nakon prvih 36 minuta bilo je 78-73 za Wizardse, no posljednjih 12 minuta Raptorsi su na krilima Kylea Lowryja dobili sa 29-14 i stigli do pobjede koja im osigurava nastup u drugom krugu doigravanja. Lowry je 13 od svojih 24 poena ubacio u posljednjoj četvrtini, a vrlo dobar kod gostiju je bio i centar Jonas Valančiunas sa 14 ubačaja i 12 skokova. Sezonu Wizardsa nisu uspjeli produžiti Bradley Beal sa 32 i John Wall sa 23 koša.

Prolazak u drugi krug doigravanja u petak je izborio i Utah Jazz koji je sa 4-2 izbacio Oklahoma City Thunder. Jazz je u šestoj utakmici na svom parketu slavio sa 96-91. Još jednu fenomenalnu partiju u dresu Jazza pružio je "rookie" Donovan Mitchell koji je postigao 38 koševa, od toga 22 u trećoj četvrtini, dok je kod Thundera briljirao Russell Westbrook sa 46 pogodaka i 10 skokova, ali niti to nije bilo dovoljno kako bi izborio odlučujuću sedmu utakmicu na domaćem parketu.

Sljedeći suparnik Utahu bit će prvi nositelj Zapada Houston koji je još ranije sa 4-1 izbacio Minnesotu.