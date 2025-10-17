Igrao je s Ronaldom i Mandžukićem, a iznenadit ćete gdje je danas: 'Ne stidim se ovoga posla'

Cendrim Kameraj (26) rođen je u švicarskom Luzernu, a porijeklom je s Kosova. Prošao je sve mlađe selekcije švicarske reprezentacije, a 2019. nastupio je i za mladu reprezentaciju tzv. Kosova (U21). Iako se jedno vrijeme smatrao velikim talentom, karijeru je završio već 2024. godine. Tada je imao svega 25 godina.

Kameraj je bio veliki talent i postao dio slavnog Juventusa, gdje je imao priliku trenirati s nogometnim zvijezdama poput Cristiana Ronalda i Marija Mandžukića. Međutim, niz teških ozljeda usporio je i na kraju prekinuo njegov nogometni put.

- Sjajno sam se proveo u Juventusu. Znao sam da je teško izboriti se za prvi tim, jer Juve kupuje najbolje igrače na svijetu. Ipak, sretan sam što sam bio dio tog kluba i što sam trenirao s Ronaldom, Pjanićem i Dibalom. Puno sam naučio od njih - rekao je Kameraj.

Danas, s 26 godina, Kameraj radi na građevini i zarađuje svoj kruh, svjestan da je život mogao krenuti drugim putem. Kaže da ga nije stid posla.

- Ponosan sam na sve što sam prošao i na to gdje sam danas - poručio je bivši nogometaš.