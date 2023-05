Igrač koji je kolabirao na terenu ostaje u bolnici: 'Očekivao je da će izaći danas'

Kapetan Luton Towna Tom Lockyear ostaje u bolnici nakon što se srušio na terenu tijekom subotnje finalne utakmice doigravanja za ulazak u englesku Premier ligu protiv Coventry Cityja na Wembleyu, rekao je u utorak trener Lutona Rob Edwards.

Velšanin Lockyear (28) je prebačen u bolnicu nakon što je pao na travnjak bez igrača oko sebe nakon samo 12 minuta igre. Luton je na kraju pobijedio na jedanaesterce i došao do Premier lige. "On je OK. Trenutno je još u bolnici, a rade mu mnogo testova i kontrola. S najboljim je ljudima", rekao je Edwards za BBC 5 Live.

Not sure what happened with Tom Lockyer but this looked pretty scary pic.twitter.com/bYjRALETNx — Noah Robson (@noahrobson_) May 27, 2023

"Svi smo bili u kontaktu s njim i razgovarali s njim svaki dan. Kao što možete zamisliti, momci, osoblje, liječnici i fiziolozi. Kad mi je sinoć slao poruku, očekivao je da će izaći danas, nisam siguran je li to definitivno je tako sada, ali to je ono što mi je govorio pa ćemo vidjeti."

Tisuće ljudi izašle su na ulice grada Lutona u Bedfordshireu dok su se igrači i osoblje vozili otvorenim autobusom kako bi proslavili Lutonov povratak među elitu prvi put od 1992. godine.

Luton je posljednji put u najvišem rangu engleskog nogometa igrao u sezoni 1991/92., posljednjoj prije no što je on preimenovan u Premier ligu, pa će mu sljedeća sezona biti prva premijerligaška.Kako je Luton praktički predgrađe Londona, može se kazati da će glavni engleski grad sljedeće sezone imati čak osam premijerligaša jer su u najvišem rangu Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, West Ham United, Fulham, Crystal Palace i Brentford.

Njihov teren Kenilworth Road bit će najmanji u Premier ligi s kapacitetom od oko 10.000 sjedala. Klub će potrošiti oko 10 milijuna funti na poboljšanja stadiona prije početka sljedeće sezone.

