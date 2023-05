VIDEO Gledatelji u Engleskoj šokirani: Igrač kolabirao usred terena. Prevezli ga u bolnicu

Tijekom finala doigravanja za promociju u Premier ligu usred utakmice se srušio velški reprezentativac i kapetan Lutona Tom Lockyer. Trčeći prema obrani, daleko od lopte i duela s protivnicima, iznenadno se srušio, a gledatelji, igrači i timovi ostali su šokirani prizorom

Liječnici su potom brzo utrčali na teren i pružili Lockyeru prvu pomoć pa ga na nosilima odnijeli s terena i prevezli u bolnicu. U bolnici je pretragama utvrđeno da nije u životnoj opasnosti, a njegov klub je objavio na Twitteru.

‘‘U mogućnosti smo izvijestiti da je Tom Lockyer nakon što se srušio na terenu prebačen u bolnicu na daljnje pretrage. Odaziva se i razgovara sa svojom obitelji koja je uz njega. Svi smo uz tebe, Locks", objavio je Luton Town koji još čeka informacije o uzroku nesretnog slučaja.

