Hrvatskom napadaču brojke eksplodirale ove godine: Mogao bi biti Dalićev as u rukavu

Hrvatski reprezentativni naapdač Igor Matanović upisao je asistenciju u pobjedi svog Freiburga protiv od 3:0 Celte Vigo u četvrtfinalu Europske lige. On je u 32. minuti proigrao Jan-Niklasa Bestea koji je zabio drugi pogodak domaće momčadi. Matanoviću je ovo bila treća asistencija ove sezone.

- Danas je sve išlo kao po loju. Bio je sjajan osjećaj biti na terenu jer smo bili tako aktivni i stvarno smo uživali. Imali smo energije, bili smo agresivni, uvijek prvi na drugim loptama i u kontrapresingu. Pokušali smo ne dati Celti ni trenutka mira, jer su tada jaki - rekao je hrvatski reprezentativac nakon utakmice za klupske kanale i dodao:

- Nastojali smo im sve učiniti što neugodnijim, u čemu smo i uspjeli. A na kraju pobijediti 3:0, to je jednostavno nevjerojatno.

23-godišnji napadač ove je sezone na učinku od 11 golova i tri asistencije u 39 nastupa. Ipak, treba reći kako mu je po dolasku u Freiburg prošlog ljeta trebalo određeno vrijeme za prilagodbu te je u prvom dijelu sezone zabio samo dva pogotka. Matanović je potom eksplodirao nakon Nove Godine te je u 2026. na učinku od devet golova i tri asistencije u 19 nastupa.

Matanović bi trebao biti jedan od putnika na Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom gdje bi mogao biti jaka uzdanica Zlatka Dalića kao džoker s klupe. Očekuje se da će napad Hrvatske predvoditi Ante Budimir, dok bi priliku s klupe trebali čekati Petar Musa i Matanović. On je za vatrene dosad upisao osam nastupa i zabio dva pogotka.