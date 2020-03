Hrvatskog trenera prozvao njegov bivši igrač: 'Za to je kriv - Niko Kovač'

Niko Kovač je iz frankfurtskog Eintrachta na velika zvona stigao u Bayern. Hrvatski trener vodio je momčad bavarskog bundesligaša više od godinu dana te je osvojio tri trofeja.

No niz loših rezultat presudila su Kovaču te je lani u studenom dobio otkaz. Hrvat je bio na udaru kritika, a mediji su mu neprestani nalazili zamjenu.

Ni igrači nisu bili previše zadovoljni, a među najglasnijima je bio Thomas Müller.

Klub je napustilo nekoliko igrača, a među njima je bio i Rafinha.

U Bayernu je bio osam godina te je otišao u brazilski Flamengo. Brazilac je kao razlog svog odlaska istaknuo neslaganje s Nikom Kovačem.

- Tražio sam Kovača da me pusti prije početka prošle sezone, imao sam ponudu Bayera iz Leverkusena. Zamolio me da ostanem i rekao je da me treba. A onda igrao sve manje i manje. Respektiram ga, ali da je bilo drukčije, možda bismo svi još bili u klubu: Arjen Robben, Franck Ribéry, James, Mats Hummels, Renato Sanches, Arturo Vidal i ja - kazao je Rafinha.