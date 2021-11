Hrvatski teniski savez otkrio zašto nije pomagao braći Sabanov: Nisu bili dovoljno dobri

Nakon našeg teksta o razlozima odlaska braće Sabanov, Mateja i Ivana, pod zastavu Srbije, iz Hrvatskog su nam teniskog saveza poslali pojašnjenje i svoje viđenje tog slučaja. Čelne ljude Saveza najviše je pogodila sljedeća Matejeva rečenica:

– Nikada nije bilo nikakvog financijskog “poguranca” od HTS-a kao što je bio slučaj u nekim drugim zemljama. Nikad ništa. No, nismo jedini, taj savez ne funkcionira.

U dopisu koji potpisuje Hrvatski teniski savez, a koji nam je proslijedio glasnogovornik HTS-a Igor Rajković, stoji:

"Kako bi se izbjegli nesporazumi, želimo da javnost dobije pravu sliku o mogućnostima financiranja, koje se ne temelje na željama pojedinih igrača i igračica, nego na precizno razrađenim kriterijima. HTS u okviru svojih mogućnosti te uz pomoć HOO-a brine o najboljim juniorima i juniorkama od njihove 12. godine pa do dobi mlađih seniora, a sve u skladu s programima i kriterijima koji se temelje na postignutim rezultatima u njihovim dobnim kategorijama. Kako Ivan i Matej Sabanov nisu dostigli tražene kriterije, nisu bili u spomenutom programu financiranja tijekom juniorske karijere. Program financiranja mlađih seniora ustanovljen je tek odnedavno, nakon što su se za to stvorili financijski preduvjeti te će se njime financirati tenisačice i tenisači koji postižu iznimne rezultate i nakon juniorske karijere. Ivan i Matej Sabanov procijenili su da, igrajući za Srbiju, imaju veće šanse ispuniti ciljeve kada je u pitanju mogućnost nastupa u Davisovu kupu, što je i razumljivo, jer je konkurencija koju imaju u Hrvatskoj iznimno jaka. S njima smo do sada imali više nego korektnu komunikaciju i nema razloga da tako ne bude i dalje te im želimo uspješan nastavak karijere", stoji u priopćenju HTS-a.

Neslužbeno smo doznali da su Matej i Ivan o odluci da promijene sportsko državljanstvo obavijestili HTS prije dva tjedna. Od ponedjeljka iza njihovih imena već stoji oznaka – Srbija.