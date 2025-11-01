Naši Portali
IZNENADIO

Hrvatski reprezentativac i novi Dalićev junak danas izgleda neprepoznatljivo, pogledajte promjenu

Rijeka: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.11.2025.
u 08:39

Jakić je uoči ovog dvoboja nosio i kapetansku traku, a nedavno je potpuno promijenio izgled te ga sada neki ne bi niti prepoznali.

Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, pobijedili su Augsburg u gostima 1-0 u prvom susretu devetog kola Bundeslige. Uz utakmicu više od ostalih Borussia (D) se barem privremeno vratila na drugo mjesto ljestvice. Ima četiri boda manje od Bayerna koji je dosad ostvario svih osam pobjeda.

Tvrda je bila utakmica u Augsburgu gdje nisu prave šanse frcale na sve strane, ali je odlučio jedan bljesak najboljeg napadača kluba iz Dortmunda. U 37. minuti je Guirassy naciljao i pogodio domaću mrežu i ispostavilo se na kraju, time osigurao svojoj momčadi tri boda.

Hrvatski igrači Kristijan Jakić i Nediljko Labrović ostali su tijekom cijelog susreta na domaćoj klupi za pričuve, a njihova je momčad ostala na 15. mjestu ljestvice. Jakić je uoči ovog dvoboja nosio i kapetansku traku, a nedavno je potpuno promijenio izgled te ga sada neki ne bi niti prepoznali. 

Dfb-Pokal, 2. Runde, FC Augsburg - VfL Bochum
28.10.2025, Fussball, Saison 2025/2026, DFB-Pokal, WWK-Arena Augsburg, 2. Runde, FC Augsburg - VfL Bochum, v.l. 24 Mats Pannewig (VfL Bochum), 17 Kristijan Jakic (FC Augsburg) Foto: Lucca Fundel
Foto: R4979 RHR-FOTO

Hrvatski reprezentativac već otprije ima dužu kosu, ali ju je sada odlučio vezati u niz pletenica. Ovaj polivalentni nogometaš uskočio je na mjesto desnog braniča vatrenih kada izbornik Dalić nije imao riješenja i to je odradio jako dobro. Svi se još sjećamo slaloma Crnogoraca na Maksimiru i sjajnog pogotka ljevicom. 

Ključne riječi
augsburg hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Kristijan Jakić

