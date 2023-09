Srbi oduševljeni Gojinom porukom Đokoviću nakon ispadanja s US Opena

Novak Đoković prekinuo je fantastičan niz Borne Goje od šest pobjeda na ovogodišnjem US Openu, jedan od najboljih tenisača svih vremena slavio je u osmini finala nakon tri seta – 6:2, 7:5, 6:4. Borna Gojo prvi je put zakoračio na stadion Arthur Ashe i protiv sebe imao najuspješnijeg tenisača svih vremena, što su već dva dovoljna razloga da uđe u meč napet. No, kod 25-godišnjeg Splićanina nije bilo primjetno da je bio impresioniran, bilo veličinom stadiona na kojem je morao igrati, bilo naelektriziranom atmosferom večernjeg meča, bilo suparnikom s druge strane mreže. Ipak, imao je tu nesreću da je naletio na Novaka Đokovića u gotovo nepogrešivom izdanju na početku meča.

– Nije zabavno igrati protiv njega. Da sam igrao bolje nego što jesam, i on bi vjerojatno. Trebalo je neko vrijeme da se prilagodim terenu, da pogodim polje. Želim biti što bolje rangiran, ali već razmišljam o Davis Cupu, da se oporavim. Volio bih ostati dan-dva u New Yorku, ali morat ću se pripremiti za ono što slijedi. Uvijek je ovo bio neki san. Da sam mogao fizički, stajao bih sedam sati tamo na glavnom terenu. Uživam u tome. Rekao sam sebi da ću dati sve od sebe. Ne idem samo skinuti gaće, uzeti dva gema i ići kući. Dao sam što sam mogao. Podosta sam slomljen, sve me boli, ali idem što prije kući da vidim što i kako. Slijedi Davis Cup u Splitu, što će biti nešto posebno za mene. Bit ću tamo 150 posto. To je moj Arthur Ashe – rekao je Borna Gojo, koji je stigao do novog rankinga karijere, 76. mjesta na ATP listi.

Hrvatski i srpski tenisač su se nakon meča na mreži srdačno zagrlili i popričali. Novinare je zanimalo o čemu su razgovarali. Gojo je otkrio sadržaj razgovora nakon meča...

- On je meni čestitao, a ja sam mu rekao Osvoji ovo!

Gojino navijanje da do kraja ode Đoković koji ga je pobijedio na US Openu naišlo je na oduševljenje srpskih ljubitelja tenisa.