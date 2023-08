Hrvatska ulaže 4 milijuna eura u 87 sportskih objekata

Na temelju Natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac donijela je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava kojom je obuhvaćeno 87 sportskih građevina diljem Hrvatske u ukupnoj vrijednosti od 4.059.198,88 eura.

"Ulaganje u sportsku infrastrukturu u posebnom je fokusu Vlade Republike Hrvatske jer je adekvatna sportska infrastruktura važan preduvjet kako bismo sport u svim dijelovima Hrvatske učinili podjednako dostupnim svima, od rekreativaca to vrhunskih sportaša. Zbog toga i svake godine povećavamo iznos za ovaj Natječaj i veseli me što opet imamo odlične infrastrukturne projekte iz cijele zemlje i to za sportske objekte u svim sportovima, od otvorenih vježbališta, nogometnih i teniskih terena, sportskih dvorana i mnogih drugih. Od 2018. godine sufinancirali smo obnovu ili izgradnju više od 250 sportskih objekata u iznosu većem od 14 milijuna eura te ćemo i dalje nastaviti s ovakvim ulaganjima", rekla je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Osim provedbe ovog Natječaja, dodatan iskorak za ulaganje u sportsku infrastrukturu je učinjen i novim Zakonom o sportu, kojim je propisano kako Vlada RH može pojedine sportske građevine proglasiti sportskim građevinama od nacionalnog interesa. Odluku o prvim takvim građevinama, a na prijedlog krovnih sportskih udruženja, Vlada je donijela početkom lipnja proglasivši gradske stadione u Zagrebu i Splitu, Maksimir i Poljud, sportskim građevinama od nacionalnog interesa, i za njihovu obnovu u sljedećem razdoblju osigurala 27 milijuna eura.