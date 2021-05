Hrvatska reprezentacija na olimpijskom kvalifikacijskom turniru

Hrvatska 3x3 košarkaška reprezentacija sudjeluje na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Austriji (Graz) od 26. do 30 svibnja, a suparnici u skupini su joj domaćin, zatim Kanada, Latvija i Nizozemska.

Hrvatsku na turniru predstavljaju: Ivan Rašetina, Toni Mindoljević, Stanko Kujundžić i Luka Petrašić uz vodstvo nekadašnjeg 3×3 reprezentativca Hrvoja Marina.

Od ukupno 20 muških ekipa, samo će se tri kvalificirati na Olimpijske igre u Tokiju, prve na kojima će se igrati 3x3 košarka.

Četrdeset muških i ženskih ekipa odigrat će 94 utakmice u pet dana, raspored je krcat, a Hrvatska natjecanje otvara sutra protiv Kanade, a onda nakon toga igra protiv Austrije.

Skupine sastoje od po pet ekipa, a najbolje dvije iz skupina igrat će završnicu 30. svibnja. Utakmica traje do 10 minuta, broji se samo do 21 poena i često dolazi do iznenađenja.

Na Olimpijskim igrama nastupit će samo osam ekipa, od čega su se već kvalificirali Japan kao domaćin te Srbija, Rusija i Kina. Tri ekipe će plasman ostvariti u Grazu, a još jedna će mjesto zaraditi na dodatnom turniru na kojem mogu sudjelovati samo zemlje koje u posljednja dva ciklusa nisu imale svoje košarkaške predstavnike na Olimpijskim igrama.

"S kondicijsko-taktičkim pripremama smo krenuli još 1. ožujka. Što se pripremnih utakmica tiče, najprije smo bili na turniru u Novom Sadu, a zatim smo otišli u Ljubljanu na trening kamp sa slovenskom reprezentacijom. Potom je 3×3 ekipa iz Srbije došla kod nas na trening kamp, a za kraj priprema smo nastupili na Lipik Challengeru. Sad smo, eto, stigli u Graz gdje ćemo dati sve od sebe da budemo što bolji i nadamo se plasmanu na Olimpijske igre", opisao je tijek priprema reprezentativac Luka Petrašić.

Raspored utakmica hrvatske reprezentacije na olimpijskom kvalifikacijskom 3x3 košarkaškom turniru:

27/05/2021

19:20 Kanada – Hrvatska

20:30 Hrvatska – Austrija

29/05/2021

17:15 Hrvatska – Latvija

21:00 Nizozemska – Hrvatska