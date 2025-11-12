Naši Portali
Odbojka

Hrvatska ove sezone bez kluba u Ligi prvaka i prvakinja

Autor
Damir Mrvec
12.11.2025.
u 23:27

Odbojkašice Dinama uvjerljivo su (0:3) izgubile od Marice u Plovdivu, baš kao i u Zagrebu. Osvojile su Dinamovke samo 43 bodova u tri seta. Sve je bilo gotovo za 62 minute.

Pet hrvatskih odbojkaških klubova jučer su igrale europske utakmice. U Ligi prvaka i prvakinja ove sezone nećemo imati predstavnika.

Pojedinačno, najviše bodova za Dinamo osvojila je Bojana Ambulija - osam.

Osječka Mursa izgubila je i u uzvratnoj utakmici od bugarskog Levskog. U Osijeku je bilo 3:2 za bugarskog prvaka, u uzvratu uvjerljivih 3:0 (25:18, 25:21, 26:24).

U Challenge cupu imali smo tri momčadi. Najbolji dojam ostavila je zagrebačka Mladost. Oni su pobijedili u gostima španjolsku momčad Manacor s 3:2. Najviše bodova za Mladost osvojili su Chandrinos (25) i Marelić (18).

Ribola Kaštela je na svom parketu pobijeđena od beogradske Crvene Zvezde s 2:3, a Centrometal je na svom parketu izgubio od portugalske Benfice (0:3). 
Ključne riječi
Ribola Kaštela Mladost Mursa Dinamo Odbojka

Kupnja