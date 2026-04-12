Dolgopyat i Manukyan obranili zlata u Gradskom vrtu

U sjajnoj atmosferi osječke dvorane Gradski vrt u subotu je podijeljeno prvih pet kompleta medalja na 17. Svjetskom kupu u gimnastici koji je okupio više od 250 sportaša iz rekordne 51 zemlje svijeta.

Na parteru i konju s hvataljkama gledali smo iste pobjednike kao i prošle godine. Olimpijski pobjednik na tlu iz 2021. i srebrni iz Pariza, Izraelac Artem Dolgopyat četvrti put je slavio u Osijeku (14.500) i ponovio prošlu, ali i 2019. i 2015. (srebrni je bio 2017. i 2018.) Srebro na tlu pripalo je viceprvaku Europe, Britancu Harryju Hepworthu (14.433), a bronca još jednom Izraelcu, Noamu Berkovichu (14.000).

„Bilo je ovo moje deveto sudjelovanje u Osijeku. Znao sam ranije ovdje dolaziti i na pripreme. Ovo mi je četvrta pobjeda u Osijeku, druga zaredom, a upravo sam ovdje 2015. godine ostvario svoju prvu seniorsku pobjedu. Zato se u Osijeku uvijek rado natječem i nastojim pokazati svoje najbolje izdanje. Vjerujem da ću ove godine nastupiti na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za sada nemam planova što nakon Osijeka, najvažnije mi je do Zagreba doći zdrav i potpuno spreman“, rekla je jedna od najvećih zvijezda natjecanja, Artem Dolgopyat.

Aktualni prvak Europe na konju s hvataljkama, Armenac Hamlet Manukyan, drugu godinu zaredom osvojio je Osijek. Sa 14.733 boda iza sebe je ostavio dva Kazahstanca, srebrnog Zeinolla Idrissova (14.600) i olimpijskog doprvaka, ovdje brončanog Narimana Kurbanova (14.000).

"Vrlo sam sretan i ponosan zbog pobjede. Atmosfera tijekom natjecanja bila je izvrsna, a konkurencija izuzetno jaka. Zadovoljan sam svojom izvedbom jer sam uspješno odradio sve kombinacije. Osijek mi je posebno drag, ovo mi je već druga pobjeda ovdje. Grad je prekrasan, a ljudi su iznimno ljubazni. Sljedeći cilj mi je nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu, za što ću nastaviti naporno trenirati i kvalitetno se pripremati“, rekao je nakon pobjede Hamlet.

Kinez Hengyu Liu osvojio je karike (14.366), srebrni je Hepworth (14.233), a brončani Armenac Artur Avetisyan (14.133), inače aktualna europska bronca na ovoj spravi.Njemica Karina Schoenmaier u Osijeku je potvrdila zašto je prvakinja Europe na preskoku. Slavila je s 14.000 ispred još jednog sjajnog imena, Kanađanke Lie-Monice Fontaine (13.983), viceprvakinje svijeta na ovoj spravi, dok je brončana bila Austrijanka Charlize Moerz (13.716).

Kineskinja Fanyuwei Yang potpuno je deklasirala konkurenciju na dvovisinskim ručama. Pobijedila je s nevjerojatnih 15.266. Francuskinja Elena Colas bila je druga sa 14.300, a Čehinja Vanesa Masova treća (13.200).

Osijek ovoga vikenda ima dvostruku ulogu. Od Svjetske gimnastičke federacije dobio je zadatak dodijeliti i trofeje za ukupne pobjednike ovogodišnjeg Svjetskog kupa. Tako je pobjednik na parteru Yahor Sharamkou (Rusija), na konju s hvataljkama Kazahstanac Zeinolla Idrissov, na karikama Artur Avetisyan, a kod djevojaka Slovenka Teja Belak na preskoku i olimpijska pobjednica na dvovisinskim ručama, Alžirka Kaylia Nemour.

Odlično ispunjenu dvoranu, prije početka prvog finalnog dana, pozdravili su ponosni domaćini ovog velikog natjecanja, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Tomislav Paškvalin, državni tajnik i izaslanik predsjednika Vlade RH Josip Pavić te predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik koji je iskoristio priliku i pozvao sve ljubitelje gimnastičkog sporta da u kolovozu dođu podržati i Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu.