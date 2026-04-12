Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 21
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GIMNASTIKA

Dolgopyat i Manukyan obranili zlata u Gradskom vrtu

Svjetski kup u gimnastici DOBRO World Cup Osijek
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.04.2026.
u 08:31

Aktualni prvak Europe na konju s hvataljkama, Armenac Hamlet Manukyan, drugu godinu zaredom osvojio je Osijek. Sa 14.733 boda iza sebe je ostavio dva Kazahstanca, srebrnog Zeinolla Idrissova (14.600) i olimpijskog doprvaka, ovdje brončanog Narimana Kurbanova (14.000).

U sjajnoj atmosferi osječke dvorane Gradski vrt u subotu je podijeljeno prvih pet kompleta medalja na 17. Svjetskom kupu u gimnastici koji je okupio više od 250 sportaša iz rekordne 51 zemlje svijeta.

Na parteru i konju s hvataljkama gledali smo iste pobjednike kao i prošle godine. Olimpijski pobjednik na tlu iz 2021. i srebrni iz Pariza, Izraelac Artem Dolgopyat četvrti put je slavio u Osijeku (14.500) i ponovio prošlu, ali i 2019. i 2015. (srebrni je bio 2017. i 2018.) Srebro na tlu pripalo je viceprvaku Europe, Britancu Harryju Hepworthu (14.433), a bronca još jednom Izraelcu, Noamu Berkovichu (14.000).

„Bilo je ovo moje deveto sudjelovanje u Osijeku. Znao sam ranije ovdje dolaziti i na pripreme. Ovo mi je četvrta pobjeda u Osijeku, druga zaredom, a upravo sam ovdje 2015. godine ostvario svoju prvu seniorsku pobjedu. Zato se u Osijeku uvijek rado natječem i nastojim pokazati svoje najbolje izdanje. Vjerujem da ću ove godine nastupiti na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Za sada nemam planova što nakon Osijeka, najvažnije mi je do Zagreba doći zdrav i potpuno spreman“, rekla je jedna od najvećih zvijezda natjecanja, Artem Dolgopyat.

"Vrlo sam sretan i ponosan zbog pobjede. Atmosfera tijekom natjecanja bila je izvrsna, a konkurencija izuzetno jaka. Zadovoljan sam svojom izvedbom jer sam uspješno odradio sve kombinacije. Osijek mi je posebno drag, ovo mi je već druga pobjeda ovdje. Grad je prekrasan, a ljudi su iznimno ljubazni. Sljedeći cilj mi je nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu, za što ću nastaviti naporno trenirati i kvalitetno se pripremati“, rekao je nakon pobjede Hamlet.

Kinez Hengyu Liu osvojio je karike (14.366), srebrni je Hepworth (14.233), a brončani Armenac Artur Avetisyan (14.133), inače aktualna europska bronca na ovoj spravi.Njemica Karina Schoenmaier u Osijeku je potvrdila zašto je prvakinja Europe na preskoku. Slavila je s 14.000 ispred još jednog sjajnog imena, Kanađanke Lie-Monice Fontaine (13.983), viceprvakinje svijeta na ovoj spravi, dok je brončana bila Austrijanka Charlize Moerz (13.716).

Kineskinja Fanyuwei Yang potpuno je deklasirala konkurenciju na dvovisinskim ručama. Pobijedila je s nevjerojatnih 15.266. Francuskinja Elena Colas bila je druga sa 14.300, a Čehinja Vanesa Masova treća (13.200).

Osijek ovoga vikenda ima dvostruku ulogu. Od Svjetske gimnastičke federacije dobio je zadatak dodijeliti i trofeje za ukupne pobjednike ovogodišnjeg Svjetskog kupa. Tako je pobjednik na parteru Yahor Sharamkou (Rusija), na konju s hvataljkama Kazahstanac Zeinolla Idrissov, na karikama Artur Avetisyan, a kod djevojaka Slovenka Teja Belak na preskoku i olimpijska pobjednica na dvovisinskim ručama, Alžirka Kaylia Nemour.

Odlično ispunjenu dvoranu, prije početka prvog finalnog dana, pozdravili su ponosni domaćini ovog velikog natjecanja, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Tomislav Paškvalin, državni tajnik i izaslanik predsjednika Vlade RH Josip Pavić te predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik koji je iskoristio priliku i pozvao sve ljubitelje gimnastičkog sporta da u kolovozu dođu podržati i Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu.
Ključne riječi
Osijek Gimnastika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!