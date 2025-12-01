Hrvatska do 12. prosinca u čekaonici za Zimske olimpijske igre

Protekla četiri dana nizozemski Dordrecht bio je domaćin najboljim svjetskim brzoklizačima koji su se na završnom četvrtom natjecanju World Tour serije Svjetskih kupova u brzom klizanju na kratkoj stazi borili za osvajanje kristalnog globusa i plasman na Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026.

Hrvatska olimpijka iz Pekinga Valentina Aščić predvodila je ekipu u kojoj su još bili i Katarina Burić, Martin Kolenc, Ivan Martinić i Martin Prantl.

Valentina je izuzetno uspješnu sezonu potvrdila 12. mjestom u disciplini 500m u kojoj je postavila i novi nacionalni rekord te zauzela 18. mjesto u ukupnom poretku za sezonu 2025./26.

Valentininim odličnim rezultatima u ostalim disciplinama (22. mjesto na 1000m i 23. mjesto na 1500m) priključila se i Katarina Burić (28. mjesto na 1000m i 26. mjesto na 1500m) čime su popravile plasmane u ukupnom poretku pa s nestrpljenjem čekamo 12. prosinca kada će ISU objaviti službenu tablicu zemalja koje su se kvalificirale za ZOI 2026 na kojoj opet očekujemo i Hrvatsku.

U muškoj konkurenciji pad je nažalost zaustavio Martina Kolenca u daljnjem prikupljanju bodova u disciplini 500m u kojoj zbog ozljede nije mogao nastupiti niti Ivan Martinić.

Hrvatska mješovita štafeta zauzela je 14. mjesto čime je u ukupnom poretku sezone završila na 13. mjestu.

Predstavnici Kanade dominirali su u poretku za kristalni globus osvojivši ga u ekipnom i oba pojedinačna poretka.

Hrvatska je u ekipnom poretku sezonu Svjetskog kupa koja ove godine završava ranije zbog olimpijskih igara završila na 18. mjestu u konkurenciji od 44 države.

Istovremeno s natjecanjem u Dordrechtu, u talijanskom Bormiju održan je Alta Valtellina Trophy. Status najpoznatijeg i najvećeg pojedinačnog natjecanja u brzom klizanju na kratkoj stazi za juniore opravdao je okupivši u svom 33. izdanju 59 ekipa iz 23 zemlje s preko 350 klizačica i klizača.

Svijetlu budućnost hrvatskog brzog klizanja najbolje je potvrdio Ante Iličić koji je u kategoriji juniori D osvojio dva prva i jedno drugo mjesto u pojedinačnim disciplinama te je osvojio pehar za prvo mjesto u ukupnom poretku.

Pri tome je u disciplini 500m ostvario jedan od najboljih europskih rezultata sezone u svojoj kategoriji. U plasmanima na pobjednička postolja pridružio mu se i Rene Koprivnjak koji je u kategoriji juniori C osvojio 2. mjesto u disciplini 500m.

Dok seniori imaju kratku pauzu prije priprema za Europsko prvenstvo u siječnju, juniori već sljedećeg vikenda nastupaju u Budimpešti na Santa Claus kupu.