Hrvatska će na Svjetsko prvenstvo umjesto Rusije?! "Možda se direktno plasiramo i na Euro!"

Odluka da se Rusiji oduzme Svjetsko odbojkaško prvenstvo te da se ruski klubovi i ruska reprezentacija izbace sa svih natjecanja mogla bi ići na ruku hrvatskoj ženskoj reprezentaciji. Naime, ruska ženska reprezentacija neće igrati na Svjetskom prvenstvu, a naša reprezentacija je prva pričuva.

- Kako stvari stoje, to bi upravo tako trebalo biti. Hrvatska je 25. reprezentacija svijeta, a na Svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj i Poljskoj trebaju igrati 24 reprezentacije. Ali to nije sve. Ne budu li odbojkašice Rusije mogle igrati ni na Europskom prvenstvu 2023., hrvatska bi se ženska reprezentacija i na EP izravno plasirala jer u tom slučaju ne bi morala igrati kvalifikacije. I za EP je prva pričuva – rekao je Ante Baković, predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza.

Foto: V.M./ATAImages/PIXSELL 29, August, 2021, Belgrade - The match of round of 16 of the XXXII European Championship 2021 for seniors between Croatia and France was played in Belgrade's Stark Arena. Team of Croatia. Photo: V.M./ATAImages"n"n29, avgust, 2021, Beograd - Utakmica osmine finala XXXII EP 2021. za seniorke izmedju Hrvatske i Francuske odigrana je u beogradskoj Stark areni. Photo: V.M./ATAImages

S obzirom na to da je Rusija izgubila domaćinstvo Svjetskog prvenstva odbojkaša, ima li kakve šanse da Hrvatska prihvati domaćinstvo, barem jedne skupine?

- Teško. Domaćinstvo jedne skupine košta milijun eura, a to je jako velik novac. U redu, kao domaćini bi naši odbojkaši mogli igrati na Svjetskom prvenstvu, ali mislim da od te ideje neće biti ništa - zaključio je Baković.

Inače, naše odbojkašice su dosad igrale samo na tri SP-a, 1998. i 2010. u Japanu te 2014. u Italiji.

Najbolji plasman nam je šesto mjesto iz 1998. godine. Hrvatski odbojkaši igrali su samo na jednom SP-u, i to 2002. u Argentini.

>>> Hrvatski trener tri dana izlazio iz Ukrajine