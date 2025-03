Hrvatica koja je postala hit želi u Italiju: 'Ne izlazim, to bi me skupo koštalo'

Odbojkašice Mladosti prvi su put u povijesti kluba osvojile naslov pobjednica MEVZA lige. U finalu su s 3:2 pobijedile slovenski Calcit Kamnik. Leonarda Gabrić bila je s 29 bodova najučinkovitija igračica Mladosti, a zasluženo joj je pripala i nagrada za MVP završnog turnira. Ova 22–godišnja djevojka preko noći postala je najbolja igračica hrvatske lige, a njezine je kvalitete prošle godine prepoznao i izbornik Igor Arbutina koji ju je pozvao u reprezentaciju Hrvatske i odmah uvrstio u početnu postavu kao primača-pucača.

Rekord je 37 bodova

– Tek sam dan poslije pročitala koliko sam bodova osvojila, I sama sam se iznenadila. Inače, moj rekord na jednoj utakmici je 37 osvojenih bodova. To je bilo na studentskoj ligi, igram za fakultet Bernays.

Prije dvije godine nitko nije čuo za vas, a sada ste ključna igračica Mladosti, čak i hrvatske reprezentacije?

– I za mene se sve brzo dogodilo. To je sve zasluga trenera s kojima sam radila, a velika zasluga ide izborniku Arbutini koji mi je pružio priliku koju sam, nadam se, dobro iskoristila. Igranje za reprezentaciju bilo mi je ogroman motiv i nakon povratka iz reprezentacije jednostavno sam igrački eksplodirala. Arbutina me prošle godine gledao samo u doigravanju za prvakinje Hrvatske i to mu je bilo dovoljno da me pozove, zato mu još jednom hvala.

Dolazite iz mjesta Sela pokraj Siska gdje ste i počeli trenirati odbojku?

– Kao mala nisam se bavila nijednim drugim sportom. Odbojku sam počela trenirati rekreativno samo da mogu reći kako se nečim bavim. Međutim, treneri su vidjeli nešto posebno u meni, imala sam visok odraz i to ih je nagnalo da me nagovore da počnem ozbiljno trenirati. Dosta sam kasno počela trenirati, u srednjoj školi. Na jednom kadetskom turniru primijetili su me čelnici Dinama i tako sam se preselila u Zagreb. U Zagrebu sam završila tri razreda srednje škole, u Dinamu sam provela dvije sezone s tim da sam tek drugu sezonu igrala za seniorke, a prvu za drugu ekipu. Tada mi je trener u Dinamo bio Željko Nojić, koji mi je ove sezone pomoćni trener u Mladosti. Meni je u Dinamu bilo lijepo, nisam dvojila ni sekunde kada su me zvali da dođem. Tih prvih godina stanovala sam u studentskom domu, brzo sam se snašla i pohvatala sve konce života u Zagrebu. Znam samo da sam znala dolaziti prije treninga i odraditi neki svoj trening, čak sam znala ostajati u dvorani i poslije treninga. Željela sam nadoknaditi sve ono što sam propustila prijašnjih godina.

Iz Dinama ste nekako preko noći završili u Mladosti?

– Zvao me Darko Antunović, sportski direktor Mladosti, ponudio uvjete, rekao što se sve očekuje od mene i nije bilo razloga da ne pristanem. U to vrijeme nisam imala nikakav ugovor s Dinamom. Prva sezona u Mladosti protekla je u prilagodbi, bila sam na prvoj godini studija, no već u drugoj sezoni igrala sam itekako zapaženu ulogu u ekipi, a ova sezona krenula je više nego dobro. Osvojile smo prvi trofej, nadam se da nije i zadnji. Igramo u finalu kupa, u borbi smo za naslov prvakinja Hrvatske. Čak smo napravile i veliki iskorak u Europi kada smo se nakon 18 godina plasirale u skupinu Lige prvakinja.

Ni ovog ljeta nema odmora zbog obaveza u reprezentaciji?

– Istina. Kada nisam igrala za reprezentaciju, imala sam dulji odmor, puno sam putovala, najčešće na naše more, u Rabac. Sada je situacija takva da nakon sezone odmah počinju pripreme s reprezentacijom. Ne žalim se ni najmanje. Čeka nas Zlatna liga, dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na Europsko prvenstvo. Vjerujem da ću zadržati status prvog primača-pucača. Napadački izgledamo jako dobro, s Butigan u sredini te Mihaljević i Grbavicom na dijagonali.

Ugovor s Mladosti traje još jednu sezonu?

– Da, ali nisam sigurna da ću ostati. Moj menadžer već ima dosta ponuda. Zanima me samo igranje u Italiji. Već sam počela polako učiti talijanski jezik.

Gledam filmove i serije

Slobodno vrijeme?

– Malo ga imam. Tu su treninzi, fakultet, utakmice. Između svega toga volim se odmarati, pogledati kakav dobar film ili seriju. Ne izlazim, znam da bi me jedan izlazak skupo koštao, vjerojatno bih bila preumorna za trening dan poslije. Kad mi je nedjelja slobodna, znam otići do roditelja. Mama je na svakoj domaćoj utakmici. Drago mi je da dođe, uvijek mi je velika podrška, a njoj je svaka utakmica poput izlaska.