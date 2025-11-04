Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
FOTO Pogledajte strašne prizore goleme buktinje: Smrad se širi i Zagrebom
Poslušaj
Prijavi grešku
NIŠTA OD POVRATKA

Hrvat pod velom kontroverzi napustio Španjolsku, zna se gdje će nastaviti karijeru

Zadar: Otvoreni trening hrvatske košarkaške reprezentacije uoči utakmice protiv Francuske
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
04.11.2025.
u 17:41

Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Šamanić, koji je prije mjesec dana iznenada napustio španjolsku Baskoniju, pronašao je novi angažman. Unatoč spekulacijama o povratku u domovinu, 25-godišnji krilni centar karijeru nastavlja u ruskom Zenitu iz Sankt Peterburga

Košarkašku javnost je prije mjesec dana iznenadila vijest o odlasku Luke Šamanića iz euroligaša Baskonije. Ugovor je sporazumno raskinut prije desetak dana, a kao službeni razlog navedeni su "osobni razlozi", što je ostavilo prostora za brojna nagađanja. Prije odlaska, 25-godišnji krilni centar je u pet ovosezonskih nastupa u Euroligi prosječno bilježio 7 poena i 2.6 skokova, uz šut za dva poena od 60 posto. Njegov odlazak usred sezone bio je neočekivan, s obzirom na to da je u Vitoriju stigao kao značajno pojačanje koje je trebalo donijeti novu dimenziju u igri pod košem.

Nakon raskida ugovora, odmah su krenule glasine o njegovoj sljedećoj destinaciji, a najčešće su se spominjali emotivni povratak u Cibonu te financijski unosna ponuda iz Kine. Ipak, čini se da je najkonkretniju i najprimamljiviju ponudu na stol stavio ruski Zenit. Šamanić će se tako po prvi put u karijeri okušati u regionalnoj VTB ligi, natjecanju u kojem ruski klubovi sudjeluju nakon suspenzije iz europskih natjecanja. Klub iz Sankt Peterburga nije najbolje startao u sezonu te u VTB ligi trenutno ima omjer od pet pobjeda i tri poraza, što ga smješta na diobu četvrtog mjesta na ljestvici.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Hrvatski reprezentativac u Zenit stiže kao direktna zamjena za ozlijeđenog američkog centra Alexa Poythressa, što znači da bi odmah trebao dobiti značajnu ulogu i minute na parketu. Prilagodba na novu sredinu trebala bi mu biti olakšana s obzirom na to da će surađivati s poznatim licima iz regije. Na klupi Zenita sjedi slovenski izbornik Aleksandar Sekulić, dok je jedan od njegovih glavnih pomoćnika Zadranin i iskusni košarkaški stručnjak Jurica Žuža. Njihovo poznavanje Šamanićevih kvaliteta zasigurno je igralo ključnu ulogu u realizaciji ovog transfera.

Pronalazak novog kluba odlična je vijest i za izbornika hrvatske reprezentacije, Tomislava Mijatovića. Naime, reprezentacija se okuplja za tri tjedna, a za Mijatovića je ključno da jedan od važnijih igrača u rotaciji bude u punom natjecateljskom ritmu. Šamanićev put do Rusije bio je uistinu raznolik; nakon što je kao veliki talent izabran s visokog 19. mjesta na NBA draftu 2019. godine od strane San Antonio Spursa, igrao je i za Utah Jazz, no nije se uspio dugoročno zadržati u najjačoj ligi svijeta. U Europi je, osim za Cibonu i Baskoniju, nosio dresove Barcelone B, Petrol Olimpije i turskog Fenerbahčea.
Ključne riječi
košarka Zenit Luka Šamanić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja