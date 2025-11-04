Hrvat pod velom kontroverzi napustio Španjolsku, zna se gdje će nastaviti karijeru

Košarkašku javnost je prije mjesec dana iznenadila vijest o odlasku Luke Šamanića iz euroligaša Baskonije. Ugovor je sporazumno raskinut prije desetak dana, a kao službeni razlog navedeni su "osobni razlozi", što je ostavilo prostora za brojna nagađanja. Prije odlaska, 25-godišnji krilni centar je u pet ovosezonskih nastupa u Euroligi prosječno bilježio 7 poena i 2.6 skokova, uz šut za dva poena od 60 posto. Njegov odlazak usred sezone bio je neočekivan, s obzirom na to da je u Vitoriju stigao kao značajno pojačanje koje je trebalo donijeti novu dimenziju u igri pod košem.

Nakon raskida ugovora, odmah su krenule glasine o njegovoj sljedećoj destinaciji, a najčešće su se spominjali emotivni povratak u Cibonu te financijski unosna ponuda iz Kine. Ipak, čini se da je najkonkretniju i najprimamljiviju ponudu na stol stavio ruski Zenit. Šamanić će se tako po prvi put u karijeri okušati u regionalnoj VTB ligi, natjecanju u kojem ruski klubovi sudjeluju nakon suspenzije iz europskih natjecanja. Klub iz Sankt Peterburga nije najbolje startao u sezonu te u VTB ligi trenutno ima omjer od pet pobjeda i tri poraza, što ga smješta na diobu četvrtog mjesta na ljestvici.

Hrvatski reprezentativac u Zenit stiže kao direktna zamjena za ozlijeđenog američkog centra Alexa Poythressa, što znači da bi odmah trebao dobiti značajnu ulogu i minute na parketu. Prilagodba na novu sredinu trebala bi mu biti olakšana s obzirom na to da će surađivati s poznatim licima iz regije. Na klupi Zenita sjedi slovenski izbornik Aleksandar Sekulić, dok je jedan od njegovih glavnih pomoćnika Zadranin i iskusni košarkaški stručnjak Jurica Žuža. Njihovo poznavanje Šamanićevih kvaliteta zasigurno je igralo ključnu ulogu u realizaciji ovog transfera.

Pronalazak novog kluba odlična je vijest i za izbornika hrvatske reprezentacije, Tomislava Mijatovića. Naime, reprezentacija se okuplja za tri tjedna, a za Mijatovića je ključno da jedan od važnijih igrača u rotaciji bude u punom natjecateljskom ritmu. Šamanićev put do Rusije bio je uistinu raznolik; nakon što je kao veliki talent izabran s visokog 19. mjesta na NBA draftu 2019. godine od strane San Antonio Spursa, igrao je i za Utah Jazz, no nije se uspio dugoročno zadržati u najjačoj ligi svijeta. U Europi je, osim za Cibonu i Baskoniju, nosio dresove Barcelone B, Petrol Olimpije i turskog Fenerbahčea.