Hrvat iz Ukrajine ima sjajne vijesti za Dinamo: 'Hendikep im je što su izbjeglice'

Počasni ukrajinski konzul u Hrvatskoj, bivši igrač ukrajinskog Arsenala Ivica Pirić jako dobro poznaje Dinamova današnjeg suparnika. Pirić živi na relaciji Split – Zagreb – Kijev, a u glavnom je ukrajinskom gradu 200-tinjak dana godišnje. Prenio nam je kako Ukrajinci, odnosno navijači Šahtara razmišljaju o Dinamu.

– Jako cijene Dinamo, puno znaju o njemu. I sigurno ga neće podcijeniti u večerašnjoj utakmici – rekao je Pirić pa otkrio koga se najviše treba bojati Dinamo:

– Šahtar je vrlo jak, ima 12-13 Brazilaca te sedam-osam ukrajinskih reprezentativaca. Ima tri-četiri jako dobra individualca, Tysona, Marlosa, Soaresa i Tetea, koji sami mogu riješiti utakmicu. Njih Dinamova obrana najviše treba pripaziti.

Srna je za njih ikona

Iako je Šahtar dosta izrazit favorit kladionica (na pobjedu plavih koeficijent je čak 5,5), Pirić smatra da su Dinamove šanse za iznenađenje visoke.

– Po meni, šanse su 50-50, bez obzira na to što je Šahtar domaćin. Zagrepčani imaju odličnu momčad, uvjeren sam ravnopravnu Šahtaru. Dinamo će u Harkivu sigurno biti ravnopravan i stvarati šanse. Samo ih treba i iskoristiti – kaže Pirić te otkriva koji je hendikep ukrajinskog prvaka:

– Hendikep im je što su izbjeglice zbog rata u Donjecku pa utakmice moraju igrati u Harkivu. To je velik grad koji gravitira njihovoj bazi Donjecku i Lugansku, ali ipak to nije to. Doduše, interes za utakmicu s Dinamom je velik, zanima ih Liga prvaka. U posljednjih 15 sezona Šahtara samo dvaput nije uspio izboriti ulazak u skupine Lige prvaka, a najveći uspjeh im je četvrtfinale iz sezone 2011. godine. No danas je Šahtar ipak nešto slabiji nego tada.

– Rat je utjecao na cijeli ukrajinski nogomet, neki su klubovi i propali jer oligarsi su u to ratno vrijeme izgubili interes za ulaganje u klubove. Ali, polako se ukrajinski nogomet oporavlja, iako je još daleko od toga da bude šesta najbolja europska liga kao nekada, kada je redovito imao pet klubova u dalekim fazama europskih natjecanja. Šahtar je najlakše prebrodio taj rat jer ima sjajnu skautsku službu u Južnoj Americi. Oni uvijek u Brazilu nađu nekog igrača za 10 milijuna eura, a prodaju ga za 50-60 milijuna. Tako su napravili sa sadašnjim igračem Chelseaja Willianom, Fernandinhom kojeg su prodali u Manchester City te Douglasom Costom koji je završio u Bayernu. Siguran sam da i sad u momčadi imaju nekog Brazilca koji može doseći takav transfer. Ma nije ovaj Šahtar gotovo ništa slabiji nego prijašnjih godina. Ali na njihovu nesreću, Dinamo je puno jači nego prije. I zato će imati dobre šanse večeras u Harkivu – smatra Pirić.

U momčadi rudara pomoćni trener je Pirićev prijatelj, legenda kockastih i Šahtara Darijo Srna.

– Ma ne treba ni govoriti kakav status u Šahtaru uživa Srna, on je za njih doslovno ikona. Kao igrača su ga obožavali, bio je vođa na travnjaku, sad je pomoćni trener, a bude li imao ambicije, sigurno jednog dana može postati i glavni trener.

Što se tiče Dinamovih navijača koji će večeras biti u Harkivu, Pirić im kaže da se ne trebaju brinuti jer dočekat će ih prijateljsko okruženje.

Ukrajinci nas jako vole

– Ukrajinci se zbog rata poistovjećuju s nama, istinski su prijatelji Hrvatske. Jako nas vole, vrlo su bliski Hrvatima. Očito ima istine u povijesnim tvrdnjama da smo se u Hrvatsku doselili s Karpata – kaže Pirić, koji jako dobro poznaje sadašnju situaciju u Ukrajini.

– Rat ih je osiromašio, ali oporavljaju se, u posljednje vrijeme BDP raste. Ukrajina ima čak 47 milijuna stanovnika, ima puno prirodnih bogatstava, po izvozu pšenice i kukuruza prva je u svijetu. A izvozi i jako puno metala. I zato ne sumnjam da će se do kraja izvući iz krize koja ju je uzdrmala zbog ogromnih izdvajanja za rat – kaže nam Pirić, koji puno radi na ukrajinsko-hrvatskim odnosima, ponajviše gospodarstvenim.

Organizirao je već nekoliko ukrajinsko-hrvatskih gospodarskih foruma te ishodio razne dozvole uz koje će hrvatski proizvodi ući na veliko ukrajinsko tržište. A pomaže i Ukrajincima u velikim investicijama u Hrvatsku.