Hrgovićev menadžer o kritikama: Strpite se, Filipa za veliki posao pripremamo postepeno

Već sutradan nakon što je u Danskoj nokautirao Kartoziju, Filip Hrgović vratio se u Zagreb. Kao i nakon svake od njegovih prethodnih 10. profesionalnih borbi, tako je i nakon 11. pobjede u nizu bilo kritizera na račun snage protivnika. Ljudi koji se profesionalnim boksom ne bave, logično, ne razumiju posve kako se gradi jedna ambiciozna karijera, pa im "El Animal" Hrgović odgovara:

- Ja sam od prvog meča promotoru rekao da ću se boriti s kim god, no ja se borim s onima s kojima moj promotor dogovori borbu. Na promotoru i menadžeru je da dogovaraju borbe, a na meni je da se borim. Ja velika imena prozivam već dugo, no znamo da je svima njima rizično prihvatiti borbu sa mnom. Da se mene pita ja bih se već sutra borio s nekim od najvećih imena, no ljudi iz mog tima grade moju karijeru i vjerujem da me vode u pravom smjeru.

Kazao je Filip nešto i o svojih prvih 11 protivnika:

- Oni su svi imali pozitivan skor i bolji su nego što su u prvih 11 borbi imali neki aktualni svjetski prvaci. Moj sljedeći meč meni će biti 12. profesionalni dvoboj, a jedan Anthony Joshua, koji je danas svjetska mega zvijezda, u svom 12. meču borio se s čovjekom koji je meni bio protivnik u mom prvom profi meču. Inače, ako sljedeći puta boksački fanovi ne budu zadovoljni odabirom protivnika, neka se obrate mom timu, oni su ti koji dogovaraju moje mečeve.

Nasmijavši se Filip je potom skrenuo pogled prema svom menadžeru Željku Karajici koji je situaciju pokušao objasniti slikovito:

- Što god mi napravili, uvijek će biti komentara. Jedni će Filipa slaviti, a drugi kritizirati. Kada se Filip u Zagrebu borio s Amirom Mansourom, prije te borbe neki su se pitali jesu li ljudi koji vode Hrgovića normalni kada ga usmjeravaju na 37. borca na svijetu nakon samo šest profesionalnih borbi. Kada je Filip tog istog Mansoura nokautirao u trećoj rundi, bilo je "pa taj nikad nije ni boksao za pravo".

Naznačio je Karajica još i ovo:

- To što je Filip šesti na IBF-ovoj listi nakon samo 11 borbi je fenomenalno i karijeru sada gradimo na tome. No, nije naš posao samo dogovoriti borbu s ovim ili onim, treba tu i u pozadini nešto odraditi. Pa Dillian Whyte je službeno prvi izazivač već dvije godine pa nikako da dobije priliku, a nakon što je izgubio od Povjetkina, možda je niti ne dočeka. Mi Filipa postepeno gradimo da i fizički i mentalno bude spreman uskočiti onoga dana kada se ukaže velika prilika, a tada ćemo možda morati odlučiti u vrlo kratkom roku. Za taj trenutak Filip mora biti spreman.

Karajica je uvjeren da Gruzijac s grčkom putovnicom Alexandre Kartozija nije došao samo da bi pokupio dogovorenu zaradu, već da se došao boriti. No, završio je vrlo loše, nokautiran je brutalno u drugoj rundi, o čemu je Filip po dolasku u Zagreb kazao:

- Nakon deset mjeseci mirovanja vratio sam se u akciju, da ponovo osjetim kako je to biti u ringu. Protivnik je bio takav kakav je bio, nakon deset mjeseci stanke možda i po mjeri. Završilo je na dramatičan način, no ja se nadam da će s njim biti sve dobro.

Sličnom ishodu Filip se nada i glede sljedeće borbe, protiv Amerikanca Bookera, koja bi se trebala održati 7. prosinca, negdje na Floridi:

- Tehnički je dobar. Nije u najboljim godinama, ima ih 39, i po tome nije na mojoj razini. No, tehnički je jako dobar, vrlo vješt, pa je čak i protiv Puleva prvih nekoliko rundi dobio da bi poslije posustao jer nije više mogao pratiti taj tempo. Puno će toga ovisiti i u kakvoj će formi doći. Hoće li zagristi i napraviti vrhunske pripreme jer taj naš meč vidi kao veliku priliku ili će doći pokupiti svoj honorar. U svakom slučaju, ne treba ga podcijeniti i ja ću se za njega spremati ozbiljno jer smo sparirali puno rundi pa je imao priliku "skenirati" i neke moje slabosti. No, nadam se da će sve proći dobro, a najbitnije je da se u ovim pandemijskim okolnostima ta borba održi.

Zasad je neizvjesno hoće li se Filip za tu borbu spremati u Miamiju ili u Zagrebu.

- Moj menadžer i ja ćemo napraviti plan kada vidimo kakva je situacija s mjerama u SAD-u. Možda se dogovorimo da trener Pedro Diaz dođe u Zagreb, a ako ja idem na pripreme u Miami onda bih morao krenuti za koji dan. Sve u svemu, veselim se povratku na američko boksačko tržište.