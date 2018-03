Hrgović: Wilder udara jako, ali teško on može protiv Joshue

S obzirom na to da je ožujak mjesec u kojem će nastupati oba najbolja teškaša današnjice, Joshua i Wilder, porazgovarali smo s Filipom Hrgovićem o aktualnoj teškaškoj sceni.

Najbolji hrvatski boksač gledao je nedavni meč između WBC prvaka Deontaya Wildera i izazivača Luisa Ortiza i zaključio:

– Ortiz, koji je bolji tehničar, vodio je na bodove, ali je Wilder pobijedio nokautom. Wilderova tehnika je loša, radi čak i neke početničke pogreške kao što su propadanje prilikom udaraca, no on to nadoknadi enormnom željom i ogromnim samopouzdanjem.

Nude mu sparing s Povjetkinom

Može li on kao takav onda uopće ugroziti Anthonyja Joshuu, prvaka po WBA i IBF organizaciji?

– Premda ima eksplozivan i snažan udarac, ja mislim da Wilder nema izgleda jer Joshua je puno kompletniji borac. Wilder jest brži i ima desetak kilograma manje, no Joshua je tehnički bolji, snažniji i precizniji.

Može li pak Novozelanđanin Joseph Parker krajem ožujka ugroziti Joshuu?

– Može se svašta dogoditi, no Parker nije Joshuina razina. On nije pobijedio nikoga značajnijeg. U Svjetskoj boksačkoj ligi ima skor 1-3 i najbolji domet mu je bronca s juniorskog SP-a 2010. kada sam ga ja pobijedio u polufinalu. On nije klasa Joshue, Wildera, Ortiza, Tysona Furyja, pa čak i Klička da se vrati. Cijeli borilački svijet s nestrpljenjem iščekuje borbu između Joshue i Wildera. Kada bi se taj okršaj mogao dogoditi?

– To bi bio veliki meč i nije mi realno da će se dogoditi nakon ovih mečeva. Mislim da će obojica to odgađati uz još pokoji lakši meč i pumpanje cijene. U međuvremenu, čeka se povratak Tysona Furyja, a to je vrlo talentiran borac, možda se i Kličko vrati. Ja stalno imam neki osjećaj da će se on vratiti.

Hrga je dobio ponudu da sparira s Povjetkinom, prvim izazivačem po WBA i WBO koji se sprema za okršaj s Davidom Priceom.

– Volio bih to, da vidim gdje sam u odnosu na tako visoko rangiranog borca, no treba mi odmora, a i moram početi novi ciklus priprema. Inače, taj Price svojedobno je bio velika bijela nada, ali je upropastio sve prilike jer ima staklenu bradu.

Čeka otvaranje trening centra

A sljedeća Filipova borba, peta profesionalna, dogodit će se u svibnju. – Bit će to 11. ili 24. svibnja. Čekam datum i protivnika, a to bi ovaj put moglo biti neko poznato ime.

Priča se o Poljaku Tomaszu Adameku, čovjeku koji se svojedobno s Vitalijem Kličkom borio za WBC naslov, ili pak o njegovu sunarodnjaku Arturu Szpilki koji je početkom 2016. bio izazivač Wilderu.

Moja peta borba održat će se ili u Saudijskoj Arabiji ili Rusiji. Još jednu informaciju Hrgović nestrpljivo iščekuje. Onu o završetku radova i otvaranju njegova trening-centra u Novom Jelkovcu.

– Zasad treniram na nekoliko lokacija u Zagrebu i nije baš bajno, no izdržat ću valjda do kraja ovog mjeseca. Oprema je već stigla, čeka se papirologija.