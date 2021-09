Hrgović spreman: ''Opet sam u akciji! No iscrpio sam se i psihički i fizički''

Hrvatski boksač Filip Hrgović pred novim je mečom u profesionalnoj karijeri. Sljedećeg petka na Worthersee Stadionu u Klagenfurtu boksat će protiv Crnogorca Marka Radonjića. Hrgović će braniti IBF-ovu titulu i prva mu je to borba još od studenog prošle godine. Trebao je on boksati protiv Michaela Huntera, no taj je meč propao.

– Sretan sam što sam ponovno u akciji. Da sam normalan, već bih poludio, ali budući da nisam, nisam ni poludio. Najviše sam propatio jer sam svakih nekoliko tjedana dobivao novu poruku o nekom novom protivniku i novom datumu. Kad treniram, onda to bude na maksimumu tako da sam se stalno iscrpljivao i psihički i fizički. Nisam znao kakve sparing-partnere da naručim – rekao je Hrgović pa dodao:

– Hunter se dan prije potpisa ugovora prestao javljati. Nije mi jasno zašto su svi odbijali taj meč kad imaju priliku dobro zaraditi sa mnom. Valjda su zaključili da me ne mogu pobijediti, drugi odgovor nemam. Novi protivnik Radonjić je 31-godišnjak s omjerom 22-0, a sve mečeve u karijeri dobio je nokautom. Trenutačno je 231., a Hrgović 29. na BoxRec ljestvici.

Dodajmo da je Alen Babić prije nekoliko dana prozvao Hrgovića i poručio da je spreman za meč s njim.

– Babić je za mene smiješan. Meni je ispod časti spuštati se na taj nivo. Sramota je kako taj čovjek radi od sebe klauna. U boksu je petnaest godina, a nikad nije napravio neki veći rezultat – kaže Hrgović s kojim je na presici bio i Željko Mavrović.

– Filip je svoje rezultate napravio odavno i došao je do ove pozicije nakon godina truda, a ne u nekoliko mjeseci. Babić ne pripada ovoj klasi. Gledao sam Mikea Tysona protiv Roya Jonesa i vidio sam da je u treningu. I ja sam u dobrom treningu pa ovog trenutka mogu reći da bih se okušao s njim u ringu. Babić je hrabar momak, jako trenira i ima vjeru u sebe. Volio bih stati u ring s njim. Ako želi ozbiljan meč na razini na kojoj on jest, nudim se. Imam 52 godine, u super sam formi i vjerujem da mogu pobijediti.