Hrgović: Nakon borbe sa mnom Tomu “Malome” bit će velika glava

Nakon što je saznao ime svog sljedećeg, trećeg protivnika, hrvatski boksački profesionalac Filip Hrgović (25) zaputio se na završne pripreme u London. Kako to da će sparirati u prijestolnici Ujedinjenog Kraljevstva, a ne u Njemačkoj gdje je središnjica njegove promotorske kuće Sauerland Promotion?

– Ja i ne znam koji je pravi razlog, no meni je bitno da imam dvoranu i sparing-partnere, a u Londonu ću raditi s trojicom, ako ne i četvoricom suvježbača. Tako je stvari organizirao moj menadžer Karim Bouzidi u suglasju s promotorom Kalleom Sauerlandom. Uostalom, ovdje živi i Nisse, mlađi brat Sauerland, koji je zadužen za pronalaženje protivnika, dok je Kalle više angažiran oko poslovne strane priče.

Uskoro će Filip na korištenje dobiti i trening-dvoranu u Zagrebu pa će neke završne pripreme za mečeve moći odraditi i kod kuće?

– Planirano je da do 5. veljače sve bude gotovo. Riječ je o prostoru od 300 četvornih metara u Novom Jelkovcu, s olimpijskim ringom, saunom, trakom za trčanje, stacionarnim biciklom, utezima, muškom i ženskom svlačionicom... To će biti najbolja dvorana u ovom dijelu Europe. Investitor je Grad Zagreb jer to će kroz neko vrijeme postati klub u koji će se upisivati djeca. A meni je velika želja ne samo da ja iz te dvorane uspijem napraviti veliki rezultat nego i da ta dvorana proizvodi buduće šampione, da se na taj način ja odužim Zagrebu.

Za predstojeći meč Hrgović se tri tjedna spremao i na Tenerifeu, gdje je radio po planu i programu svog kondicijskog trenera Igora Čordaša.

– Sveukupno sam ovoj borbi posvetio 10 tjedana, a ta tri tjedna na Tenerifima bila su sjajna. Trenirao sam kao životinja, ali na toplom i, bude li prilike, otići ću tamo svake godine barem jedanput, ovako u zimskim mjesecima, kada je u Zagrebu hladno i uvijek postoji opasnost od prehlade. A tamo sam bio posve zdrav i radio sam s punim gasom, 12 treninga tjedno. Na kraju priprema imao sam testiranje na 800 metara. Onako sav “strgan” skoro sam skinuo osobni rekord, a on iznosi 2:14.9 što za boksača od preko 100 kg nije nimalo loše. Njegov sljedeći protivnik Englez Tom Little 30-godišnjak je s 10 pobjeda i četiri poraza iza sebe. Premda mu prezime u prijevodu ne odgovara kategoriji u kojoj se bori (“Mali”), ovaj je Englez punokrvni teškaš s kojim se nije šaliti. No samouvjereni Filip ipak kaže:

– Nakon borbe sa mnom bit će mu velika, natečena glava. Dobar je to boksač, ali nije moja liga. O njemu zasad znam samo to da ću ga prebiti, drugo ništa.

A ta borba dogodit će se gdje i debitantska Hrgovićeva profi borba, u letonskoj Rigi.