OGLASILI SE S POLJUDA

Hajduk poslao pripćenje: 'Laž obiđe pola svijeta dok istina još nije ni obula cipele'

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
30.09.2025.
u 15:49

"Kako bi Hrvatski nogometni savez koji je najodgovorniji za provedbu regularne natjecateljske sezone podigao kvalitetu lige i smanjio mogućnost pogrešno dosuđenih odluka, pozivamo ih da ulože sredstva za dodatne kamere na svim stadionima."

Hajduk je nakon posljednjih događaja u hrvatskom nogometu poslao priopćenje te na Facebooku objavio status "Laž obiđe pola svijeta dok istina još nije ni obula cipele". Evo što su poručili s Poljuda.

"Više od 20 dana prošlo je od kada smo službeno od Hrvatskog nogometnog saveza zatražili VAR komunikaciju s utakmice NK Varaždin i HNK Hajduk Split, odigrane u 30. kolu SuperSport HNL. Službeni odgovor nismo dobili, ali su ključni akteri svojim izjavama potvrdili naše sumnje u potencijalnu neispravnost odluka donesenih na ovoj utakmici.

Prvo je tajnik HNS-a Tomislav Svetina izjavio da ne postoji Pravilnik koji bi ih na to obvezao, da bi gotovo u isto vrijeme šef sudaca Bertrand Layec na održanom video sastanku s predstavnicima Hajduka istaknuo kako ga Pravilnik HNS-a sprječava u objavljivanju snimki.

HNS je za predvodnika navodnog uvođenja reda u sudačku organizaciju postavio navodno neovisnog francuskog stručnjaka. Međutim ova sezona pokazala je nedosljednost u kriteriju donošenja i tumačenja sudačkih odluka, kako stranih tako i domaćih stručnjaka.

Već neko vrijeme jasno je da Sudačka komisija postoji isključivo kako bi sama sebi dala smisao i svrhu, a sve pod krinkom uvođenja promjena i “čišćenja” hrvatskog nogometa. Jedino koga su očistili su pojedini suci, i to po nalogu istih onih koji već desetljećima direktno utječu na delegiranje i osiguravanje domaćinskog suđenja.

Stoga u znak povjerenja prema cijeloj nogometnoj javnosti i želji za čistim i poštenim nogometom u kojem će svi klubovi imati jednaki i jasni kriterij suđenja, još jednom pozivamo HNS da dostavi tražene snimke.

Ovim otvorenim pismom, osim javnog zahtjeva za dostavom VAR komunikacije iz 30. kola, tražimo da se od iduće sezone SuperSport HNL uvede obveza dostave komunikacije iz VAR sobe nakon svakog kola, i to svim klubovima sudionicima. Smatramo da je transparentna objava komunikacije najvažniji korak prema stvarnom vraćanju povjerenja u hrvatske suce i zato pozivamo prvoligaške klubove da se javno izjasne o ovom zahtjevu.

Kako bi Hrvatski nogometni savez koji je najodgovorniji za provedbu regularne natjecateljske sezone podigao kvalitetu lige i smanjio mogućnost pogrešno dosuđenih odluka, pozivamo ih da ulože sredstva za dodatne kamere na svim stadionima.

To je minimum koji mogu i moraju napraviti za dobrobit i napredak hrvatskog nogometa. "
Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
16:08 30.09.2025.

Upravo je objavljivanje snimki i komunikacije riješilo ovo "zaleđe" Hajduka.

Avatar Thor
Thor
16:01 30.09.2025.

Kad "bi Hrvatski nogometni savez koji je najodgovorniji za provedbu regularne natjecateljske sezone podigao kvalitetu lige", Hajduk bi bio svake godine 4 ili 5.

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
16:10 30.09.2025.

kamera ima dovoljno. problem je u povlačenju linija....a tu nema pomoći jer je hajduk uvijek onside

