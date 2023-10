Guardiola: Ljudi očekuju da Haaland uvijek zabije četiri gola i žele da ne uspije

Odlična vijest jučer je stigla iz Rotterdama gdje je Luka Ivanušec od 79. minute igrao za Feyenoord koji je u trećem kolu Lige prvaka slavio protiv Lazija (3:1). Prvi je to Ivanušecov nastup od 19. rujna ove godine, kad je u susretu prvog kola Lige prvaka protiv Celtica teško ozlijedio skočni zglob. Ozlijedio se pri jednom doskoku te je u bolovima na nosilima iznesen s travnjaka. Zbog te ozljede Ivanušec je propustio posljednje dvije utakmice reprezentacije Hrvatske, koja je izgubila od Turske i Walesa.

U istoj je skupini madridski Atlético sinoć remizirao kod Celtica (2:2). Hrvatski vratar Ivo Grbić ostao je na klupi Atlética. Inače, nakon tri kola Feyenoord je na vrhu skupine E sa šest bodova, ispred madridskog Atlética (4), Lazija (4) i Celtica (3).

Odličan otpor Young Boysa

Nije bila iznenađenje ni pobjeda Manchester Cityja kod Young Boysa (3:1). No momčad Pepa Guardiole do nje je došla sigurno puno teže negoli je to očekivala. Manuel Akanji zabio je za vodstvo engleske momčadi u 48. minuti, a poravnao je Elia, četiri minute kasnije.

Erling Haaland najprije je zabio pogodak za 2:1 s bijele točke u 67. minuti. Prekinuo je tako post od šest utakmica bez pogotka u Ligi prvaka. Spomenimo, kriterij po kojem je dosuđen jedanaesterac za Manchester City u najmanju je ruku upitan. S tim se složio i Glenn Hoddle, bivši engleski izbornik i trener Tottenhama, koji je kazao:

– Za mene to nije bio prekršaj za jedanaesterac. Ukupno gledajući, momčad Young Boysa pokazala je karakter u ovoj utakmici.

Domaćini će kazati da nije sporan samo jedanaesterac. Danski sudac Morten Krogh poništio je pogodak koji je za City u 75. minut postigao Alvarez. Prethodilo mu je igranje rukom zbog kojeg je Krogh, na inicijativu VAR-a, donio takvu odluku. No gotovo identična situacija dogodila se pri rezultatu 1:1 kada je Jack Grealish u svom šesnaestercu također igrao rukom. Neki bi sudački eksperti to sigurno protumačili kao jedanaesterac. Možemo samo zamisliti kako bi se ove situacije interpretirale u hrvatskom nogometnom prostoru. Konačnu pobjedu Cityju na kraju je sjajnim pogotkom donio Haaland u 86. minuti.

Gvardiol ostao na klupi

Inače, vrijedi istaknuti podatak da je Erling Haaland u prvih 30 utakmica u ovom natjecanju postigao 35 pogodaka!

– Ljudi očekuju da on mora dati po četiri gola u svakoj utakmici. Ljudi žele da on ne uspije. Žao mi je. Zabijat će golove cijeli život, on je nevjerojatna opasnost. Važno je da stvara šanse. Već je zabio puno golova u Premier ligi, više od nekih koji dobivaju puno komplimenata, rekao je nakon susreta trener Manchester Cityja Pep Guardiola.

Kod rezultata 1:1 Young Boysi su imali inicijativu, no City se nekako uspio obraniti.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić odigrao je cijeli susret za Manchester City, dok je Joško Gvardiol ostao na klupi.

Puno se više očekivalo od Milana koji je u Parizu izgubio od PSG-a 0:3. Pogotke za Parižane postigli su Mbappe (32.), Kolo Muani (53.) i Lee Kang-In (89. minuta). Spomenimo i pogodak Danija Olma, bivšeg nogometaša Dinama, čiji je RB Leipzig svladao Crvenu zvezdu (3:1). Olmo je postigao treći pogodak u 84. minuti.

Mnogi su nakon utakmice pričali o potezu trenera Crvene Zvezde, Izraelca Baraka Bakhara. On se pojavio se u crnoj odjevnoj kombinaciji. Ispod sakoa imao je crnu košulju, a na lijevoj strani sakoa imao je broš u bojama izraelske zastave.

No trener Zvezde nije jedini koji se dotaknuo sukoba između Izraela i Palestine, napravili su to i navijači Celtica. Prije utakmice razvili su tisuće palestinskih zastava i tako ignorirali Uefinu preporuku da se klubovi suzdrže od političkih poruka, a otpjevali su još i "You'll Never Walk Alone" i "Bella Ciao".

– Svatko razuman trebao bi se zapitati zašto su životi Ukrajinaca svetiji od života Palestinaca – poručili si navijači Celtica, pripadnici "Zelene brigade".