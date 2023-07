Goran: 'Novak bi mogao doći do 27 Grand Slam naslova. Ove godine još Wimbledon i US Open'

Očekivalo se da će njihova suradnja biti uspješna, posebno je u to bio uvjeren njihov zajednički teniski otac Nikola Pilić, ali ovakve dosege malo je tko mogao pretpostaviti. S Goranom Ivaniševićem (51) kao trenerom, Novak Đoković (36) osvojio je posljednjih osam od svoja ukupno 23 Grand Slam naslova (10 Australian Opena, 7 Wimbledona te po tri US Opena i Roland Garrosa).

Počelo je u Wimbledonu

Počelo je, a gdje bi drugdje, u Wimbledonu 2019., godinu dana kasnije osvojen je Australian Open, 2021. Australian Open, Roland Garros i Wimbledon, 2022. Wimbledon, a ove već Australian Open i Roland Garros. A naslova bi bilo i više da nije bilo poznatih Novakovih problema s ulaskom u Australiju i SAD, zbog pandemije i njegove odluke da se neće cijepiti...

Đokoviću dobro ide i ove godine u Wimbledonu, do trećeg je kola (u kojem je pobijedio starog rivala Stanislasa Wawrinku) stigao bez izgubljenog seta. Po uvjerljivosti izvedbe i po "minulom radu" mnogi ga (pa i kladionice) smatraju prvim favoritom turnira. I zato nije čudno da se njegov trener Goran Ivanišević često susreće s pitanjem: koliko još Grand Slam kruna može Đoković osvojiti i na kojem broju će se zaustaviti kuglica?

- Po načinu na koji vodi računa o svom tijelu, rekao bih da može još mnogo - odgovorio je Goran, dodavši: - Ne znam hoće li biti motiviran igrati do 40. godine, ali uvjeren sam da još dvije do tri godine može igrati na visokoj razini. Nemam kristalnu kuglu, ali zdrav je, spreman, igra nevjerojatan tenis i motiviran je za svaki Grand Slam turnir. Već je postigao fantastičan uspjeh, ali mislim da je u njemu ostalo dovoljno goriva za osvajanje još nekoliko naslova na Grand Slam turnirima. Možda bi mogao imati 26 ili 27 osvojenih Grand Slam turnira, tko zna? Ove godine bi mogao osvojiti još dva, Wimbledon i US Open, i možda tako poveže Grand Slam - prilično je jasan bio Ivanišević.

Goran je tako otkrio jedan od neostvarenih ciljeva njegova pulena: sezonski Grand Slam. To je ono kad u jednoj sezoni osvojite sva četiri najveća turnira. Drugi cilj je svakako olimpijsko zlato na Igrama u Parizu 2024. godine (zasad ima samo brončanu medalju iz Pekinga 2008.). Uspije li u tome, nije nakon toga nemoguća i ona odluka koja ga svakako očekuje - odlazak u igračku mirovinu.

Osim što je rekorder po broju osvojenih Grand Slam naslova (23), Novak drži i mnoge druge rekorde u tenisu. Proveo je najviše tjedana na prvom mjestu ATP liste (388), jedini je tenisač koji je svaki od Grand Slam turnira osvojio barem tri puta i jedini koji u kolekciji ima naslove sa svih devet turnira iz kategorije Masters 1000 i to barem dva od svakoga. Ipak ima još nekoliko kategorija u kojima bi htio biti također najbolji, a jedna od njih je da bude najbolji i po broju osvojenih kruna u All England Clubu. Zasad Federer u Wimbledonu ima jedan naslov više od Đokovića - osam.

- Ako Novak ne dostigne Federera ove godine, dogodit će se to sljedeće ili one iza... Ne bi me začudilo da Đoković osvoji devet ili deset Wimbledona. Koliko pazi na sebe i na svoju karijeru, među favoritima ovog turnira bit će još barem četiri ili pet godina - ističe Šveđanin Mats Wilander, bivši profesionalni tenisač (sedam Grand Slam naslova u singlu i još jedan u dublu), a sadašnji komentator Eurosporta.

Poznanstvo od 2001.

No, vratimo se Goranu koji najbolje poznaje Đokovića. Njihovo poznanstvo datira još iz 2001. godine kada su se upoznali i kratko družili u Pilićevoj teniskoj akademiji u Münchenu. Iz današnje perspektive možemo reći da se Goran ondje pripremao i za osvajanje (svog jedinog) Wimbledona... Drugo pitanje koje se često postavlja Goranu je ono o tome tko je najbolji igrač svih vremena. Splićanin je nedvosmislen:

- Po rezultatima, za mene je Novak najveći u svemu, brojke ne lažu. Federer je možda igrao najatraktivniji tenis, Nadal je dominirao na zemlji. Svi oni su jedan drugoga činili boljim igračem. Prvo je stigao Roger, pa onda Rafa i onda Novak, rivalstvo među njima bilo je sjajno. Tenis su učinili boljim i popularnijim sportom. Ali ako ipak morate nekoga izabrati između te trojice, za mene je Novak najbolji - istaknuo je Ivanišević.

