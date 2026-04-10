PONOVNO ŠOKIRA SVIJET

Neymar radi novi senzacionalni transfer? Javio mu se klub iz MLS-a

Ove sezone upisao je samo šest nastupa za Santos zbog konstantnih problema s ozljedama. Trener Santosa Cuca potvrdio je kako se tijekom posljednje reprezentativne stanke podvrgnuo i zahvatu na koljenu

Američki FC Cincinnati kontaktirao je predstavnike brazilske superzvijezde Neymara i raspitali se o mogućnosti da bivši igrač Barcelone i PSG-a potpiše za njih. Kako piše ESPN, klub iz Ohija javio se i Santosu kako bi ispitali financijske uvjete pod kojima bi pustili Neymara da im se pridruži.

Neymar se vratio u Santos u siječnu prošle godine iz saudijskog Al-Hilala. Ranije ove godine produžio je ugovor s brazilskim velikanom do kraja 2026., no nije nemoguće da napusti klub i prije isteka ugovora. Ove sezone upisao je samo šest nastupa za Santos zbog konstantnih problema s ozljedama. Trener Santosa Cuca potvrdio je kako se tijekom posljednje reprezentativne stanke podvrgnuo i zahvatu na koljenu.

Kninske njuškice - udruga Berta

Neymaru je krajnji cilj naći se na popisu izbornika Carla Ancelottija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Talijanski stručnjak jasno mu je poručio kako mora dokazati da fizički može podnijeti zahtjeve turnirskog sistema u kojem bi teoretski trebao odigrati osam utakmica u mjesec dana (kada bi Brazil teorestki došao do finala), što još uvijek ne uspijeva.

Odluku o prelasku u MLS vjerojatno će donijeti nakon Svjetskog prvenstva zaigrao on na njemu ili ne. Kada je Lionel Messi prešao u Inter Miami, mnogi su navijači smatrali kako bi se bivši suigrači iz Barcelone mogli ponovno spojiti u MLS-u. Te su glasine postale samo još glasnije kada je u Inter stigao Luis Suarez pa se predviđalo ponovno ujedinjenje mitskog MSN-a. Na kraju bi se i moglo dogoditi da sva trojica zaigraju u MLS-u, samo na suprotnim stranama.
