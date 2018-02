Gesta koja je dirnula svijet: Rus oduševio Amerikanca u Pjongčangu

Ruski i američki sportaši tradicionalno su veliki suparnici, ali Amerikanac Chris Mazdzer, koji je iznenadio sve osvojivši srebro u sanjkanju na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu u nedjelju, bio je oduševljen velikodušnom ponudom jednog ruskog rivala.

"To je protiv svakog stereotipa o odnosima između Rusa i Amerikanaca, ali jedan od ruskih sportaša mi je stvarno ponudio da koristim njegove sanjke jer je mislio da neće doći na Olimpijske igre, a htio je znati za što su one sposobne", rekao je 29-godišnji Mazdzer novinarima ne želeći otkriti ime Rusa koji mu je ponudio sanjke, ali je dodao da se to dogodilo samo nekoliko tjedana prije početka ZOI u Pjongčangu.

"Neću otkriti ime. To je bilo ludo, dogodilo se jedno jutro", kazao je Mazdzer. "To samo dokazuje da brinemo jedni o drugima i da postoji ljudska veza koja prelazi granice zemalja i kultura te da je sport prekrasan način da se to postigne."

Mazdzer je bio drugi u sanjkanju iza Austrijanca Davida Gleirschera te je tako postao prvi Amerikanac koji je osvojio olimpijsku medalju u sanjkanju.

Ovo je srebro sjajan preokret nakon dvije frustrirajuće sezone tijekom kojih su sav njegov težak trud potkopale neposlušne sanjke. Iz očaja je posudio sanjke od drugih sportaša da shvati što radi pogrešno.

Ta spremnost da se s nekim podijeli skupa oprema tipična je za brigu koju jedni o drugima vode sanjkaši.

"Razvio sam snažne odnose s drugim sportašima. Putujemo zajedno mjesecima i kako ih poznajem od svoje 13., normalno je da imamo čvrst odnos", kazao je Mazdzer.

A kako mu je bilo s ruskom opremom?

"Nije funkcioniralo, bio sam prevelik za te sanjke", odgovorio je američki skijaš na pitanje novinara. "Spustio sam se njima i bio potpuno bez kontrole."