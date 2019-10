Fury i Cain u kečerima, za WWE priredbu zaradit će 15 milijuna dolara

Kao što je bio slučaj u kasnim devedesetima kada su obarali sve rekorde gledanosti u SAD-u, ponovno je moderno biti kečer. Američki sportski zabavljači, odnosno profesionalni hrvači u posljednjih godinu dana apsolutni su hit, o čemu najbolje govori novi unosni televizijski ugovor koji je najpoznatija svjetska organizacija WWE potpisala s televizijskim gigantom Foxom. Njihova tjedna emisija SmackDown, koja se održava petkom i prikazuje se već 20 godina, od početka listopada počela se prikazivati na spomenutom kanalu, a za petogodišnji ugovor Fox je WWE-u isplatio 4 milijarde dolara.

Upravo taj novčani iznos nagnao je popularnu organizaciju da unosnim ugovorima privuku velike zvijezde iz drugih sfera. Baš na toj premijeri SmackDowna na Foxu pojavila su se dva jako poznata lica iz svijeta borilačkih sportova.

U prvoj dijelu dvosatne epizode u prvom se redu do ringa našao bivši svjetski teškaški prvak u boksu Tyson Fury. Čovjek koji je srušio Vladimira Klička imao je konfrontaciju s ponajvećom trenutačnom zvijezdom WWE rostera, Braunom Strowmanom, te su se suočili nalik na boksačka sučeljavanja. Taj segment bio je isplaniran tek nekoliko minuta prije no što se dogodio, a Fury je pristao bez pristanka svojeg promotora Franka Warrena.

Nije obavijestio ni promotora

– A što da vam kažem? Otišao je pogledati njihovu priredbu...

Onda je odmah u idućoj minuti bio umiješan u sve to. Nevjerojatno, ali to je Tyson. Umjesto da se odmara, on se odlučio na taj potez i uopće o tome nije raspravljao sa mnom. On je najprije sve riješio, a onda tek razgovarao sa mnom. Lagao bih kad bih rekao da mi se to sviđa – rekao je Frank Warren.

Nekoliko dana nakon toga, na drugom njihovu showu nazvanom Raw, organizacija je između Furyja i Strowmana producirala veliki “pull-apart brawl”, odnosno tučnjavu u kojoj su ih razdvajali nekolicina manje bitnih hrvača iz WWE-a. Privuklo je ovo sve veliku pozornost pa su iz WWE-a priču između Furyja i Strowmana odlučili zaključiti mečom na Crown Jewelu, kontroverznoj priredbi koju WWE jednom do dva puta godišnje održava u Saudijskoj Arabiji i od koje zarađuje iznose u milijardama.

Zanimljivost između ovog meča jest što rijetki mogu pogoditi kako će biti produciran budući da je Strowman kao “čudovište među ljudima” i inače s lakoćom pobjeđuje sve svoje protivnike. Međutim, s druge strane Tyson Fury ne bi prije eventualnih velikih mečeva smio izgledati kao gubitnik.

Dana White razumije Caina

Furyjeva dulja budućnost u WWE-u nije poznata jer je zasad potpisan ugovor samo za spomenuti meč na Bliskom istoku (četvrtak, 31. listopada). No za samo tu borbu Fury će zaraditi čak 15 milijuna dolara.

Otprilike isti iznos u Saudijskoj Arabiji zaradit će još jedan čovjek koji je također debitirao na spomenutoj premijeri, Cain Velasquez. Bivši teškaški prvak UFC-a, to jest jedan od rijetkih (uz Stipu Miočića) koji je pojas imao dva puta, svoje prvo predstavljanje u WWE-u imao je u završnici SmackDowna kada je izašao s popularnom meksičkom zvijezdom Reyem Mysteriom te napao trenutačnog WWE-ova prvaka Brocka Lesnara.

U odlično sceniranoj kratkoj interakciji Velasquez je natjerao Lesnara na bježanje iz ringa te ga izazvao za najprestižniji pojas u WWE-u. No Velasquez nakon ove borbe nije gotov s kečerskim pothvatima. On je završio svoju UFC karijeru i trajno se želi baviti profesionalnim hrvanjem. Prije WWE-a je u nekoliko navrata u meksičkim promocijama pokazao talent. Radio je salta i vratolomije. Predsjednik UFC-a Dana White komentirao je odlazak njegove ponajveće zvijezde.

– Nazvali su me iz WWE-a i odmah sam znao što planiraju. I bio sam u redu s tim od prve minute. Nisu me čak ni pitali ništa, već su tražili Caina. Tad sam točno znao što smjeraju jer je to sasvim imalo smisla. Gledajte, sretan sam zbog Caina – komentirao je čelnik UFC-a.