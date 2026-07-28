Tko će naslijediti Matešu? HOO sutra bira novog predsjednika

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) će u srijedu dobiti svog četvrtog predsjednika u 35-godišnjoj povijesti, a izaslanici izvanredne izborne Skupštine HOO-a će od 13 sati u zagrebačkom hotelu Sheraton birati nasljednika Zlatka Mateše.

Mateša je nakon 25 godina na čelu HOO-a 21. svibnja dao ostavku nakon afere utaje novca u Hrvatskom skijaškom savezu i bijega direktora tog saveza Vedrana Pavleka. Nakon Mateše, Antuna Vrdoljaka (1991-2000) i Zdravka Hebela (2000-2002) četvrti predsjednik će biti ili Josip Varvodić ili Dragan Primorac, budući da je kandidatura trećeg kandidata Miroslava Buljana, koja će biti otvorena na početku Skupštine, prema njegovu vlastitom iskazu, nekompletna.

Varvodić je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, a Primorac predsjednik Hrvatskog tekvondo saveza.

Predsjednika kandidira isključivo olimpijski sport, s tim da kandidat ne mora biti iz olimpijskog sporta. Zlatko Mateša je, primjerice, bio jednom kandidat zrakoplovnog saveza, ali kandidaturu je podnio netko iz kruga olimpijskih sportova. Iza svakog kandidata mora biti najmanje deset saveza, uz savez iz kojeg je sam kandidat.

Na skupštini HOO-a glasuju samo članovi s pravom glasa, a takvih je 47 saveza olimpijskih sportova, 33 saveza neolimpijskih sportova, 20 županijskih saveza i Sportski savez Zagreba, jer glavni grad ima poseban administrativni status u državi. Ujedno, još je sedam glasova i to Komisije sportaša (Barbara Džinović, Petar Gorša, Helena Jurišić), Hrvatskog kluba olimpijaca (Željko Jerkov, Milivoj Bebić, Kornelija Kvesić), te Kolinda Grabar-Kitarović kao članica MOO-a.

Olimpijski sportovi imaju dva glasa, a svi ostali po jedan glas, pa je tako ukupno 155 glasova - 94 glasa olimpijskih saveza i 54 glasa neolimpijskih, županijskih i Zagreba, te dvije komisije i članice MOO-a. Glasovanje je tajno.

Pobjednik izbora i novi predsjednik postat onaj koji prikupi najviše glasova nazočnih delegata, a novi predsjednik sam bira članove Vijeća HOO-a, dok to isto Vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u HOO-u koji su profesionalci.