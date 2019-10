Nije birao riječi! Ugledni novinar stao u Mandžinu obranu i žestoko izvrijeđao Juventus

Juventus je u devetom kolu Serie A kiksao kod Leccea (1:1) gdje je momčad iz Torina doputovala bez Cristiana Ronalda kojeg je trener Maurizio Sarri odmarao. U napadu su tako započeli Gonzalo Higuain i Paulo Dybala, a problem za Juventus je nastao kad se na kraju utakmice ozlijedio Higuain koji je kasnije prevežen u bolnicu.

Od napadača na klupi Sarri je imao samo mladiće Hwanga i Olivierija, zanimljive igrače, ali i previše neiskusne za uzeti pobjedu.

Odlično bi Sarriju u tom trenutku došao Mario Mandžukić, ali talijanski trener ne želi Hrvata staviti ni na klupu svoje momčadi unatoč tome što je nedavno potpisao novi ugovor.

Očito je kako će Mandžo biti na hlađenju do zimskog prijelaznog roka, a cijela ta situacija natjerala je poznatog novinara uglednog ESPN-a Janusza Michallika da žestoko napadne talijanskog prvaka i njihov odnos prema našem napadaču.

- To što su mu napravili je kriminal. Shvaćam da će negdje otići, ali gdje god ode, tu je čovjek koji je apsolutno sjajan. Ne registrirati ga za Ligu prvaka je jedna stvar, ali ne razmotriti ga za ovakvu utakmicu, unatoč njegovom sigurnom odlasku. To je kriminalno. Pogledajte što je učinio za Allegrijev Juventus. Ne samo oko zabijanja golova, bio je timski igrač, veliki lider, igrao je na lijevoj strani i kao lijevi bek. Gledam sad na klupu i ne vidim igrača koji može promijeniti utakmice. Mario Mandžukić je daleko od momčadi i to je definitivno kriminalna odluka - nije štedio Talijane Michallik.

