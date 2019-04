Fotografije Anne Frank u dresu Barcelone podigle prašinu

Katalonski derbi 31. kola španjolske lige Girona - Espanyol (1:2) završio je skandalom. Naime, nakon utakmice na tribini gdje su bili gostujući navijači pronađene su naljepnice na kojima jedna od najpoznatijih žrtava holokausta - Anna Frank.

Kao 15-godišnjakinja Anna je ubijena u nacističkom logoru tijekom Drugog svjetskog rata.

Lazijevi navijači su prije dvije godine Annu Frank na fotografiji 'obukli' u dres Rome, a ovaj su put to učinili navijači Espanyola, koji su je 'obukli' u dres Barcelone.

Naljepnice su uklonjene sa stadiona Girone. Policija traga za počiniteljima, a Espanyola čeka kazna.

A particularly twisted example of antisemitism in European football. After Lazio fans used images of Anne Frank to somehow 'insult' Roma supporters in 2017, @ARAesports report that Espanyol ultras have done the same with Barcelona. pic.twitter.com/5Y5e2zgnDZ