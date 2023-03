FOTO Vlatka Peras i Dario Šimić u Šibeniku stigli na utakmicu Dinama, brojni htjeli selfie

Glavne zvijezde 25. kola HNL-a u Šibeniku definitivno su Dario Šimić i Vlatka Peras koji su stigli na Šubićevac pratiti utakmicu Dinama. Šimić se po dolasku na stadion fotografirao s brojnim navijačima koji su mu prišli.

Podsjetimo, što nam je intervjuu o zbivanjima u proteklima danima rekao Šimić.

– Prihvatio sam poziv Dinama da sudjelujem u toj borbi, nisam ničiji čovjek, prepoznali su me kao čovjeka koji može donijeti te potrebne promjene. Mnogi su me ljudi, moji prijatelji, posljednjih tjedana pitali što mi sve ovo treba, zašto napuštam Milan, u kojem imam super uvjete i super posao, gdje sam posljednje četiri godine radio kao skaut. No, povuklo me srce, Dinamo je za mene posebna emocija. Kada sam nakon posljednjeg razgovora s Barišićem shvatio da želi ići u promjene i da u meni vidi čovjeka s kojim će te promjene učiniti, nisam više imao dvojbe. Puno sam riskirao jer morao bih poderati ugovor da je pobijedila Zorićeva struja, ali nisam se bojao. Imam dosta iskustva - kazao Dario Šimić.

Podsjetimo, danas u 12 sati se u Dinamu održao Izvršni odbor na kojem je odlučeno tko se pridružio predsjednik Vlatki Peras i Dariju Šimiću u Upravi kluba. Danijel Tomačić i Darko Podnar svojim su dolaskom upotpunili četveročlanu Upravu Dinama.

Dinamo se o sjednici na svojim službenim stranicama oglasio priopćenjem. U što kraćem roku Uprava mora izraditi novu sistematizaciju radnih mjesta, a prioritet u radu savjetničkog tijela je izrada novog statuta.