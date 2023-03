Modri danas mogu povećati nervozu Hajduka. Prošli susret na Šubićevcu pamte po ružnoj sceni

Već dugo je fokus u Dinamu prebačen s momčadi na borbu za prevlast u klubu. Ta je borba kulminirala u četvrtak prekidom sjednice Skupštine kluba, tako da će se još dugo lamentirati o tome tko će ubuduće voditi klub. No, najvažnija bi trebala biti momčad, a momčad plavih funkcionira puno bolje od onih koji se bore za vlast u klubu.

Trener Ante Čačić stvorio je lijepu bodovnu zalihu, ima 12 bodova više od drugoplasiranog Hajduka, a nervozu bijelih Dinamo može još povećati bude li uspješno prošao kroz Šibenik. Čačić se tako vraća na mjesto sreće, u Šibeniku je uz veliku podršku navijača prošle sezone osigurao naslov prvaka. Doduše, tamo je na početku ove sezone bilo i ružno, prijelom noge udaljio je Boška Šutala s travnjaka, četiri milijuna eura skupo pojačanje plavih tek počinje ozbiljno trenirati.

Šibenik ima dobru prednost u odnosu na posljednju Goricu, ali ne smije prosipati bodove, sedam bodova prednosti nikako ne mora biti “osigurač” jer je još 13 kola do kraja prvenstva. No, Dinamo sigurno neće imati popust prema domaćinima.

- Teško je to gostovanje, Šibenik se bori za ostanak u ligi, momčad se posložila unatoč dosta novih igrača i u nastavku sezone dobro igra. Bit će nam teško jer je domaćin dobar i motiviran, a ne očekujem baš ni bajan travnjak. No, mi želimo u utakmicama protiv svih i svuda tri boda, želimo se predstaviti u najboljem svjetlu. Bude li tako, držim da će to i semafor pokazati - rekao je Čačić.