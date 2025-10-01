FOTO Vidite li vi ovo? Ivan Perišić bio je u zaleđu za milimetar, ništa od gola

Igrala se četvrta minuta utakmice drugog kola Lige prvaka na BayAreni. Nakon brze akcije PSV-a, lopta je ubačena u kazneni prostor, gdje se na pravom mjestu našao Ivan Perišić. Iskusni hrvatski napadač sjajno je reagirao i glavom pospremio loptu iza leđa vratara Marka Flekkena za, kako se činilo, rano vodstvo. Uslijedilo je veliko slavlje Perišića i suigrača, no ono je bilo kratkog vijeka.

Dok su igrači nizozemskog kluba još slavili, glavni sudac primio je signal iz VAR sobe. U modernom nogometu to je jasan znak da se provjerava regularnost, a u fokusu je bila pozicija hrvatskog reprezentativca. Poluautomatska tehnologija za detekciju zaleđa, koja se koristi u Uefinim natjecanjima, do detalja je analizirala trenutak upućivanja lopte. Napetost je rasla dok se čekala konačna odluka, a osmijeh Ivana Perišića polako je nestajao.

Gol anulado a Perisic por un milimetrico fuera de juego, ¿Opiniones?

Nakon nekoliko trenutaka, stigla je i potvrda. Grafički prikaz potvrdio je ono čega su se gosti pribojavali – Perišić je bio u nedozvoljenoj poziciji. Iako se radilo o maloj razlici, snimke su pokazale da je ramenom bio otprilike pola metra ispred posljednjeg obrambenog igrača Bayera. Sudac je bez oklijevanja poništio pogodak i rezultat vratio na 0:0. Bio je to hladan tuš za goste i veliko razočaranje za Perišića, koji je osjetio koliko je moderna tehnologija precizna.