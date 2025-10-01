Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TEHNOLOGIJA GA 'ZEZNULA'

FOTO Vidite li vi ovo? Ivan Perišić bio je u zaleđu za milimetar, ništa od gola

screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
01.10.2025.
u 22:25

Ivan Perišić, hrvatski reprezentativac u redovima PSV-a, na trenutak je pomislio da je doveo svoju momčad u vodstvo protiv Bayer Leverkusena. Njegovo slavlje prekinula je precizna VAR tehnologija koja je zbog minimalnog zaleđa poništila pogodak

Igrala se četvrta minuta utakmice drugog kola Lige prvaka na BayAreni. Nakon brze akcije PSV-a, lopta je ubačena u kazneni prostor, gdje se na pravom mjestu našao Ivan Perišić. Iskusni hrvatski napadač sjajno je reagirao i glavom pospremio loptu iza leđa vratara Marka Flekkena za, kako se činilo, rano vodstvo. Uslijedilo je veliko slavlje Perišića i suigrača, no ono je bilo kratkog vijeka.

PONIŠTENI POGODAK POGLEDAJTE OVDJE

Dok su igrači nizozemskog kluba još slavili, glavni sudac primio je signal iz VAR sobe. U modernom nogometu to je jasan znak da se provjerava regularnost, a u fokusu je bila pozicija hrvatskog reprezentativca. Poluautomatska tehnologija za detekciju zaleđa, koja se koristi u Uefinim natjecanjima, do detalja je analizirala trenutak upućivanja lopte. Napetost je rasla dok se čekala konačna odluka, a osmijeh Ivana Perišića polako je nestajao.

Nakon nekoliko trenutaka, stigla je i potvrda. Grafički prikaz potvrdio je ono čega su se gosti pribojavali – Perišić je bio u nedozvoljenoj poziciji. Iako se radilo o maloj razlici, snimke su pokazale da je ramenom bio otprilike pola metra ispred posljednjeg obrambenog igrača Bayera. Sudac je bez oklijevanja poništio pogodak i rezultat vratio na 0:0. Bio je to hladan tuš za goste i veliko razočaranje za Perišića, koji je osjetio koliko je moderna tehnologija precizna.
Ključne riječi
Liga prvaka PSV Ivan Perišić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još