Japanci bez straha pred Brazilom: 'Došli smo šokirati svijet!'

Osmina finala Svjetskog prvenstva večeras donosi jedan od najzanimljivijih dvoboja ove faze natjecanja, onaj između Brazila i Japana od 19 sati, a iako je južnoamerička reprezentacija veliki favorit, u japanskom taboru vlada iznimno samopouzdanje i vjera u iznenađenje.

Japanski izbornik Hajime Moriyasu poručio je kako njegova momčad u susret ulazi potpuno spremna te da nema nikakve namjere samo sudjelovati, nego se ozbiljno suprotstaviti jednom od najvećih favorita turnira. Brazil, s obzirom na svoju tradiciju i kvalitetu, nosi ulogu favorita, ali upravo to Japanu daje dodatni poticaj.

'Potpuno smo spremni suprotstaviti se Brazilu sa svime što imamo. Naši su igrači iznimno naporno radili, a cijela je momčad na ovo Svjetsko prvenstvo stigla spremna za najveće izazove. Znamo da će većina ljudi Brazil smatrati favoritom – i to s razlogom, zbog njihove povijesti i kvalitete – ali upravo zato smo ovdje', kazao je Moriyasu.

Naglasio je i da Japan ne želi stati na ovome, već vjeruje kako može ispisati povijest: 'Došli smo šokirati svijet! Japan je spreman pokazati da je najveći 'dark horse' ovog turnira. Moji igrači su motivirani, potpuno usredotočeni i gladni ispisivanja povijesti. Brazil iznimno poštujemo, ali jednako tako vjerujemo u sebe. Dat ćemo svoj apsolutni maksimum i boriti se do posljednjeg sučevog zvižduka.'

Na kraju je Moriyasu podsjetio i na posebnost Svjetskog prvenstva, gdje se iznenađenja uvijek događaju.

'To je ono što Svjetsko prvenstvo čini posebnim – trenuci u kojima se događa ono što nitko ne očekuje. Japan je spreman stvoriti jedan takav trenutak', zaključio je japanski izbornik uoči večerašnjeg ogleda s Brazilom.