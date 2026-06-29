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DEBAKL NA SP-U

Češki izbornik podnio ostavku nakon SP-a: 'Mediji su širili laži, sve je utjecalo na moju odluku'

FIFA World Cup 2026 - Czech Republic Press Conference
HENRY ROMERO/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
29.06.2026.
u 18:56

Češka je nastupala u skupini A te je osvojila tek jedan bod u tri utakmice, remizirala je 1-1 s Južnom Afrikom. Gubila je od Južne Koreje 1-2 i domaćina Meksika 0-3

Miroslav Koubek, 74-godišnji dosadašnji izbornik češke nogometne reprezentacije, napustio je tu dužnost nakon što je njegova momčad na Svjetskom prvenstvu ispala u grupnoj fazi.

Češka je nastupala u skupini A te je osvojila tek jedan bod u tri utakmice, remizirala je 1-1 s Južnom Afrikom. Gubila je od Južne Koreje 1-2 i domaćina Meksika 0-3.

„Medijski napisi i cjelokupna kampanja koja se vodila protiv mene temeljena je na brojnim lažima i izmišljotinama. Sve to je također doprinijelo ovakvoj mojoj odluci“, rekao je Koubek koji je tijekom kvalifikacija za SP preuzeo Češku.

Kroz teške dodatne kvalifikacije Koubek i Češka su pobijedili Irsku i Dansku te su prošli do Svjetskog prvenstva gdje su razočarali.

Češki navijači najviše su zamjerali Koubeku obrambeni pristup u utakmicama i što je najboljeg strijelca Patricka Schicka ostavio na klupi u ključnom ogledu protiv Meksika.
Ključne riječi
SP 2026.

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