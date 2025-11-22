Naši Portali
NIJE IM SJELO

FOTO Turci došli u Beograd pa ih šokiralo ono što su doživjeli, odmah su sve prijavili

Beograd: NLB Liga, polufinale, Partizan - Crvena Zvezda
STR-3725/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
22.11.2025.
u 13:22

"Transparent je stajao dok smo trenirali. Podnijeli smo prijave lokalnim vlastima, ali su ga ipak dopustili. Nakon utakmice tražili smo objašnjenje i sutra ćemo poslati službenu žalbu nadležnim institucijama. Ipak, igrači su na terenu dali najbolji odgovor."

Košarkaši Partizana sinoć su poraženi na svom parketu u Euroligi od aktualnog prvaka Fenerbahçea rezultatom 99:87, a burne reakcije je izazvala skandalozna koreografije domaćih navijača.

Susret je počeo uz koreografiju na južnoj tribini na kojoj je prikazano ubojstvo kako Miloš Obilić ubija sultana Murata, a sve je praćeno skandiranjem: "Svaki Turčin zna, svaka bula zna, da je Obilić srpski sin zaklao Murata."

Sadržaj je izazvao ogroman revolt u Turskoj, a u Fenerbahçeu su o svemu javno progovorili. Direktor kluba Cem Ciritci otkrio je da je sporni transparent bio istaknut još tokom zagrijavanja njihove momčadi:

"Transparent je stajao dok smo trenirali. Podnijeli smo prijave lokalnim vlastima, ali su ga ipak dopustili. Nakon utakmice tražili smo objašnjenje i sutra ćemo poslati službenu žalbu nadležnim institucijama. Ipak, igrači su na terenu dali najbolji odgovor."

Partizan ove sezone ne briljira u Euroligi i nakon 12 kola ima osam poraza i četiri pobjede. Fenerbahçe je u beogradsku Arenu stigao u odličnoj formi i upisao četvrtu uzastopnu pobjedu u natjecanju.

Fenerbahče Partizan

Avatar Sajko
Sajko
14:00 22.11.2025.

Ništa neobično obična bratska prepucavanja. Kad pogledaš face na tribini ne znaš tko je gost, a tko domaćin

Avatar Samodesno
Samodesno
13:40 22.11.2025.

Turci su osvojili beograd 1521 i nikad nisu otišli.

Avatar pendreck
pendreck
14:01 22.11.2025.

Turci su ostavili dobre gene...

Kupnja