FOTO Turci došli u Beograd pa ih šokiralo ono što su doživjeli, odmah su sve prijavili

Košarkaši Partizana sinoć su poraženi na svom parketu u Euroligi od aktualnog prvaka Fenerbahçea rezultatom 99:87, a burne reakcije je izazvala skandalozna koreografije domaćih navijača.

Susret je počeo uz koreografiju na južnoj tribini na kojoj je prikazano ubojstvo kako Miloš Obilić ubija sultana Murata, a sve je praćeno skandiranjem: "Svaki Turčin zna, svaka bula zna, da je Obilić srpski sin zaklao Murata."

Sadržaj je izazvao ogroman revolt u Turskoj, a u Fenerbahçeu su o svemu javno progovorili. Direktor kluba Cem Ciritci otkrio je da je sporni transparent bio istaknut još tokom zagrijavanja njihove momčadi:

"Transparent je stajao dok smo trenirali. Podnijeli smo prijave lokalnim vlastima, ali su ga ipak dopustili. Nakon utakmice tražili smo objašnjenje i sutra ćemo poslati službenu žalbu nadležnim institucijama. Ipak, igrači su na terenu dali najbolji odgovor."

Partizan ove sezone ne briljira u Euroligi i nakon 12 kola ima osam poraza i četiri pobjede. Fenerbahçe je u beogradsku Arenu stigao u odličnoj formi i upisao četvrtu uzastopnu pobjedu u natjecanju.