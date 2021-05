FOTO Marcelo Brozović ponovno u centru pažnje: Na utakmici nosio krivi dres!

Marcelo Brozović često iznenadi neobičnim odlukama ili propustima, a dogodilo se nešto slično i nakon utakmice Intera i Rome (3:1). Naime, hrvatski reprezentativac nosio je krivi dres!

Dok je gornji dio baš kako treba, hlačice su bile pogrešne. Točnije, Epic Broz imao je donji dio garniture sa starim grbom, a svi njegovi suigrači imali su one koje i trebaju.

Time je Brozović malo upropastio namjeru kluba da kao prvak predstavi novi logo, kao i nove boje dresova, koji su spoj svih viđenih kroz ovu sezonu. Ipak, bitnije od tog jest da je Marcelo zabio prvi pogodak na utakmici.

😲 Inter Wear 20-21 Fourth Kit vs Roma - Ultimately Allowed By Serie A, Small Error With Brozovic's Kit [@rupertalbe @Inter]: https://t.co/TZJDmm8uCu