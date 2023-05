Hezonja junak završnice za eliminaciju Partizana i Realov odlazak na Final Four

Košarkaši madridskog Reala uhvatili su posljednji vlak za Final Four Eurolige na kojem će se, već sljedećeg vikenda, boriti za 11. naslov prvaka Europe. A tu priliku izborili u petoj utakmici četvrtfinalne serije protiv beogradskog Partizana (98:94).

Nakon što su Beograđani, s dvjema pobjedama u Madridu, senzacionalno poveli sa 2:0, Madriđani su uzvratili istom mjerom u glavnom srpskom gradu pa se putnik na završni turnir četvorice odlučivao u španjolskoj prijestolnici.

A bila je dramatična košarkaška predstava u kojoj su domaći košarkaši, u trećoj četvrtini, izgledali izgubljeno (41:59 u 23. minuti). No onda su se ukazali veterani Sergio Rodriguez i Sergio Llull. Njih dvojica su u posljednjoj dionici zabili 21 koš (Rodriguez 13, Llull 8) a u preokretu je sudjelovao i hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Dubrovčanin je pogodio tricu za 79:81, a potom još jednu 91:86 da bi u posljednjoj je minuti uhvatio ključan skok (nakon Punterova promašaja trice za izjednačenje) a potom i pogodio ključno bacanje.

A s tim bacanjem Mario je svoju momčad odveo na "plus četiri" (98:94) pa je Partizanu u posljednjem napadu trebalo čudo (trica plus bacanje) da se izbori za pripetavanje.

Kod slavljenika košgeterski su prednjačili Džanan Musa (20 koševa) i Sergio Rodriguez (19 koševa), Hezonja je upisao 13 koševa (i tri skoka) a 220 centimetara visoki centar Tavares 12 koševa i sedam skokova.

Među tužnijim partizanovcima bio je njihov najbolji strijelac Kevin Punter (28 koševa) koji je, već smo to spomenuli, promašio tricu za povratak Partizana. No, ima on sebi što zamjeriti nevezanog uz ovu utakmicu a to je reakcija na provokaciju Sergia Llulla u drugoj utakmici zbog čega je morao propustiti dva beogradska dvoboja u kojima njegovi crno-bijeli nisu iskoristili dvije meč-lopte.

U ovoj madridskoj predstavi dvoznamenkasti su još bili francuski centar Lessort (13) i australski bek Exum (16) dok je Amerikanac LeDay ostao na tri trice (9 koševa) uz šut za dvicu od nula posto (0-5).

U polufinalu Eurolige Real će se namjeriti na Barcelonu koja je svoj posao u četvrtfinalu riješila s elegantne tri pobjede u nizu (3:0).

Preostala tri finalista odlučena su majstoricama - petim utakmicama - pa tako i sudionici drugog polufinala, Monaco i Olympiacos. Atenjani su u petoj eliminirali Fenerbahče (84:72) a Monaco je izbacio Makabi (97:86).

Tako će na Final Fouru u Kaunasu ipak nastupiti samo jedan Obradović, onaj imenom Saša (trener Monaca), jer onom na klupi Partizana (Željko), deveterostrukom klupskom prvaku Europe, to ovaj put nije pošlo za rukom.