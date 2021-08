FOTO Britanac koji je zlato posvetio mužu, sada postao viralni hit zbog neobične aktivnosti na tribinama

Britanci Tom Daley i Matty Lee osvojili su naslov olimpijskih pobjednika u skokovima u vodu u disciplini sinkronizirani skokovi s tornja 10 metara na OI u Tokiju. Daley i Lee iznenadili su Kineze Caoa Yuana i Chena Aisena, Britanci su na kraju do zlata stigli s rezultatom 571.81 bodova, 1.23 više od velikih favorita Kineza kojima je pripalo srebro. Brončana odličja osvojili su Rusi Aleksandar Bodnar i Viktor Minibajev sa 439.92 bodova.

No, osim zbog zlatne medalje, Tom Daley je na ovim Igrama već postao potpuni hit kada je istaknuo da je zlatnu medalju posvetio mužu i da je ponosan što je gej.

- Ja sam gej muškarac koji je uz to olimpijski prvak. Osjećam se moćno zbog toga. Kada sam bio mlađi nisam mislio da ću išta veliko ostvariti zbog onoga što jesam - rekao je.





Ovoga puta oduševio je svijet kadrovima kako štrika na tribinama dok gleda ženske skokove u vodu.

Daley je prije pet godina u Rio de Janeiru osvojio srebro u ovoj disciplini kada je nastupao s Danielom Goodfellowom, dok je Chen branio zlato osvojeno s Linom Yueom.

Ovo su šeste Igre na kojima je na programu disciplina sinkronizirani skokovi s tornja, a Kinezi su tek drugi put ostali bez zlata. Prvi put do se dogodilo u Sydneyu 2000.

Urgent update: Knitting action is back underway at the Aquatics Centre. This time it is a @TeamGB jumper! 🇬🇧 pic.twitter.com/tJlueScIp1