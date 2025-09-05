Fotka Matea Kovačića s Đokovićem 'zapalila' regiju, evo gdje su bili

Hrvatski nogometni reprezentativac i zvijezda Manchester Cityja, Mateo Kovačić, viđen je na tribinama Arthur Ashe stadiona u New Yorku, gdje je sa suprugom Izabel pratio četvrtfinalni dvoboj US Opena. Kovačić, koji se oporavlja od operacije Ahilove tetive, pružio je podršku Novaku Đokoviću u napetom meču protiv posljednjeg preostalog američkog predstavnika, Taylora Fritza. Trenutak koji je privukao najveću pažnju dogodio se nakon meča, kada je Kovačićev klub na društvenim mrežama objavio zajedničku fotografiju dvojice sportskih velikana. Slika nasmijanih Kovačića i Đokovića munjevito se proširila regijom i izazvala lavinu pozitivnih komentara, potvrđujući prijateljstvo koje su sportaši prethodno pokazali družeći se na Jadranskoj obali uz Luku Modrića.

Kovačić je s tribina svjedočio ne samo vrhunskom tenisu, već i pravoj drami koju je Đoković proživljavao s neuobičajeno neprijateljski nastrojenom publikom. Domaći navijači otvoreno su podržavali Fritza, glasno slaveći Đokovićeve pogreške i neprestano ometajući njegov servis. Atmosfera je dosegla točku vrenja sredinom trećeg seta, kada je srpski tenisač, isprovociran konstantnim dobacivanjima, odlučio uzvratiti. Nakon što je osigurao pobjedu, Đoković je prkosno slao poljupce prema najglasnijim dijelovima tribina, pretvarajući negativnu energiju u gorivo za svoj trijumf i plasman u polufinale.

Sukob s publikom kulminirao je kada je Đoković prišao glavnom sucu Damionu Dumusoisu, tražeći odlučniju reakciju na ometanja. "Što ćete učiniti?" ponavljao je, ironično oponašajući sučeve mlake pokušaje smirivanja mase riječima: "Hvala. Molim vas. Hvala. Molim vas." Iako ga je sudac upozorio da njegova intervencija neće pomoći, Đoković je nastavio s gestikulacijama, pokazujući da ga pritisak neće slomiti. Taj trenutak, kako su kasnije komentirali analitičari, bio je nepotrebna distrakcija, ali je istovremeno pokazao njegovu mentalnu snagu i spremnost da se bori na svim frontovima, ne samo protiv protivnika na terenu, već i protiv cijelog stadiona.